William Ketels prominente inwoner Maren-Kessel 2023

Woonwijk Repelakker III in Zeeland ‘naar behoefte’ vol: maximaal 150 huizen erbij tot 2030

ZEELAND - De uitbreidingswijk Repelakker III zal de komende jaren geleidelijk worden volgebouwd, in lijn met de woonbehoefte die er in Zeeland is. Tot 2030 gaat Maashorst uit van zo’n 150 huizen, de overige 230 geplande woningen volgen later.