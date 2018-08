Windmolenplan Oss lijkt steeds meer op liedje over tien kleine tuinkabouters

Plan voor wonen in en bij laboratori­um­school Oss

9:21 OSS - Maximaal 80 koopappartementen wil Realer bouwen in de voormalige laboratoriumschool en ernaast aan de Corellistraat in Oss. ,,Het is een plek die door vrijwel iedereen over het hoofd is gezien als locatie voor woningbouw. Terwijl je op tweehonderd meter van station Oss-West zit en vierhonderd meter van winkelcentrum De Ruwert."