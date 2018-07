Winkelruit in hartje Oss beklad met homofobe leus: ‘Het lijkt een gerichte actie’

Gemeente: blauwalg in Geffense Plas is verdwenen als gevolg van wind

10:13 OSS/GEFFEN - De gemeente Oss stelt dat er wel degelijk aanleiding was om borden bij de Geffense Plas te plaatsen die waarschuwden voor de aanwezigheid van blauwalg. Concentraties zijn in de week van 13 juli aan de onbeheerde zuidkant van de plas waargenomen. Daarna is de bacterie verspreid als gevolg van een gedraaide wind en was niet langer meetbaar.