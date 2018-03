Winkelwagentjes uitgebrand bij Albert Heijn in Oss

Eigenaar garage doodziek van weer een autobrand: 'Dezelfde dader, weer met bivakmuts'

6 maart OSS - ,,Het was weer bingo", zegt Coen Droomers op de stoep voor zijn autobedrijf in Oss. Daar werd afgelopen nacht weer een wagen in brand gestoken. Twee weken eerder was het ook raak en gingen vier auto's van Droomers verloren in de vlammen. De ondernemer heeft een vermoeden over de dader.