Winterland Oss keert na één jaar alweer terug op de Heuvel

Toch stiekem een beetje WK-koorts?

14 juni Dat Oranje niet meedoet aan het WK dat donderdagavond in Rusland van start gaat, dat weten we onderhand wel. Maar betekent dit dat je hélemaal niet kijkt, of ben je helemaal voor bijvoorbeeld Marokko of Iran? Of kies je geen partij en kijk je met voetbalmaten gewoon ouderwets álles? Wij horen het graag!