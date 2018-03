Woning in Ruwaard gesloten na vondst hennepkwekerij

Wethouder krijgt wind van voren bij ontvangst handtekeningen Den Bongerd in Oss

1 maart OSS - ,,Wat als Den Bongerd straks is gesloten en het gaat mis met de kinderen? Moeten ze dan naar Den Bosch of Nijmegen? Is er een alternatief?" Wethouder Kees van Geffen (VDG) belandde donderdagavond niet bepaald in een warm bad bij het in ontvangst nemen van handtekeningen tegen de sluiting van Den Bongerd.