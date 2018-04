Wordt Laura Ross uit Oss de nieuwe Topper?

Laura Ross, zoals haar artiestennaam luidt, klinkt er nog rustig onder. En dat terwijl ze zich al door de audities, repetities en uitzending heen heeft geslagen. "Je er goed op voorbereiden is moeilijk," zegt ze. "Het is namelijk een momentopname, maar ik geniet er volop van." Jeroen van der Boom en René Froger waren dan ook vol lof over de Osse tijdens haar vertolking van Love me just a little bit more van de Dolly Dots. "Ze heeft een leuke snoet he?" Zegt Van der Boom hardop. Waarop Froger bevestigend antwoordt met: "Jazeker, lekker fris!"