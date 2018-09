Zaak tegen Osse schutter Kaan D. van start: was dood Peter Netten echt noodweer?

Maik van der Heijden opent crosssei­zoen met winst op Muur van Geraards­ber­gen: 'Een lekker begin'

16 september Maik van der Heijden is het veldritseizoen begonnen met het winnen van de beloftencross van Geraardsbergen. Boven op de Muur liet hij zijn medevluchter Timo Kielich gedecideerd achter zich. ,,Zo, dit is een lekker begin", glunderde de crosser uit Schaijk nadat hij het ergste stof van zijn gezicht had geveegd. ,,Maar deze wedstrijd was dus echt zwaar."