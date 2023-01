Zarahs stuk uit 2019 is weer hyperactueel: ‘Het gaat niet alleen om sorry zeggen, maar ook over je er mee omgaat’

Met VideoARNHEM/ NIJMEGEN - Op 19 december maakte premier Mark Rutte excuses voor ons slavernijverleden. En nu staat theatermaker Zarah Bracht op het podium met ‘Being wrong and how to admit it’, een stuk over het toegeven van fouten door politici.

Lekker actueel stuk heb je geschreven…

„Nou nee, ik schreef het al in 2019, geïnspireerd door het boek van de minister van Financiën van Griekenland, Yanis Varoufakis, over de oneindige cirkel van het maken en afbetalen van schulden waarin met name de zuidelijke landen van Europa beland waren destijds.

Hij beschreef dat verschillende machtige Europese politici ‘off the record’ tegen hem zeiden dat hij gelijk had en dat het systeem fout was, maar dat ze dat helaas niet openbaar konden toegeven. Dat vond ik ongelofelijk.

De eerste scène van mijn stuk is een persconferentie. Een maand nadat het uit was, begon corona met zijn persconferenties en toen kwamen de lockdowns. Het afgelopen jaar zijn er veel politieke excuses geweest.

Ik wilde een reprise van het stuk. Het werd me duidelijk dat het niet gaat om het zeggen van ‘sorry’, maar om hoe je er daarna mee omgaat. Ik ben het niet vaak met Rutte eens, maar dat hij zei dat deze excuses ‘slechts een komma’ waren in het hele verhaal, komt in de buurt.”

Ben je zelf eigenlijk goed in het toegeven van je fouten?

„Nee, daarom maak ik dit. Als je idealistisch bent, is het moeilijk om altijd het goede te doen, maar ook moeilijk om je fouten te erkennen. Terwijl het veel ontspanning kan geven om toe te geven dat ook jij niet altijd alleen maar het goede kunt doen; dat je een mens bent en dat mensen fouten maken. Mijn generatie heeft het gevoel dat de wereld in brand staat. We willen het nú beter maken. Maar dat gaat heel langzaam.

Ook voor politici; dat zijn ook maar gewoon hardwerkende mensen, die het ook allemaal niet weten, soms. Het is inmiddels helder dat we niet beter worden van ‘een sterke man’ aan het roer, die snelle veranderingen in kan voeren. In een democratie gaat het langzamer, maar werken we allemaal samen. Ik geloof in die kleine muizenstapjes. Zo geloof ik ook in mijn voorstelling; niet dat die alles gaat veranderen, maar ik geloof in de kracht van kunst.”

‘Being wrong and how to admit it’, maandag 30 januari Theater aan de Rijn in Arnhem, zaterdag 4 februari LUX Nijmegen. Tekst en regie: Zarah Bracht. Spel: Kirsten Mulder. Compositie en drums: Ata Güner. Drums: Annemarie van den Born.

