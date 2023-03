Ze wilde bij de brandweer maar het liep anders; Nora van der Tuin (18) uit Oss maakt catwalkdebuut tijdens Paris Fashion Week

Stille Getuigen Ook bij vooroorlog­se Statenver­kie­zin­gen lag kabinet op de pijnbank

OSS - Eens in de zoveel tijd krijgen gevestigde politieke partijen stevig om de oren van de kiezers. Maar de oorvijg die ze vorige week met hun massale BBB-stem uitdeelden, is ongeëvenaard. Meer dan ooit werd een vernietigend oordeel uitgesproken over het kabinetsbeleid. Het onderscheid tussen landelijke en provinciale politiek lijkt verdwenen. Net voor de Tweede Wereldoorlog was dat ook zo.