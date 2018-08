Zeker zeventig ooievaars klitten samen op weiland in Oss

Privéperi­ke­len motief inrijden gemeente­huis, Hans van der M. (59) vertrok verward vanuit Oss

16:26 OSS - De 59-jarige man die in de nacht van dinsdag op woensdag met zijn auto het gemeentehuis van de Gelderse gemeente Lingewaard binnenreed, kwam tot zijn daad door privéomstandigheden. Dat meldt de politie vrijdag, na afronding van het onderzoek naar het incident. Volgens goede vrienden vertrok Hans van der M. in verwarde toestand van zijn woning in Oss. Een paar uur later reed hij het pand in.