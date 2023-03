Zelfverzekerde Luuk Appelhof is de nieuwe voorleeskampioen van Oss

Luuk Appelhof van Basisschool Hertogin Johanna is één van de tien leerlingen van verschillende basisscholen in de gemeente Oss die uiteindelijk een plek in de finale wisten te bemachtigen. Zij mochten op woensdagochtend allemaal plaatsnemen in de theaterzaal van Muzelinck, waar ze een fragment uit één van hun favoriete boeken voorlazen. De winnaar koos daarbij voor Verdacht van Carry Slee.

,,In zo’n spannend boek wordt je helemaal meegenomen. Dan voel je je net de hoofdpersoon”, verklaart Luuk na afloop zijn keuze. Het verhaal over een vriendenclubje dat toevallig een overval op een juwelier filmt, staat inderdaad bol van spanning. Die voelde hij zelf ook bij het voorlezen ervan, deels omdat hij vanwege een recente vakantie weinig heeft kunnen oefenen. Daar merkt de vijfkoppige jury weinig van, want zij roemen in hun eindoordeel juist hoe zelfverzekerd Luuk op het podium zit. De manier waarop hij de spanning over weet te brengen, en de slimme pauzes die hij tijdens het voorlezen toepast, geven hem volgens hun rapport de beste kaarten in de volgende ronde.