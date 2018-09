Zo kwam Ossenaar Hans van M. tot zijn wanhoopsdaad: een reconstructie

BEMMEL/OSS - Woensdag 22 augustus 2018, 02.00 uur. Een daverende klap schudt Bemmel ruw wakker. Gillende sirenes verscheuren de nacht in het Betuwse dorpje. Een auto is dwars door de glazen pui van het gemeentehuis geramd en ontploft. Tussen de brokstukken in de geblakerde ontvangsthal vinden agenten en brandweerlieden het levenloze lichaam van Hans van M. De vrachtwagenchauffeur had zijn aanslag zorgvuldig gepland. Een reconstructie, mede op basis van zijn lange afscheidsbrief.

‘Ik hoop dat datgene dat ik ga doen gaat lukken. Ik moet door een glazen pui rijden met de Nissan. Alles is klaar.’’ (Afscheidsbrief Hans van M. op 17 augustus 2018)

Het is nog vroeg in de vooravond van dinsdag 21 augustus. Hans van M. is net weggereden uit Oss. Hij is vastbesloten. Vandaag is de dag. Vannacht gaat het gebeuren. Er is geen weg meer terug. Hij had afscheid genomen van de mensen die hem in huis opnamen. Met Wim voerde hij nog een felle discussie. ,,Jungske’’, zei Wim in die kenmerkende platte Brabantse tongval. ,,Zoude ge dat nu wel doen? Blijf toch hier.’’ Het was aan dovemansoren gericht, snapten ze. Hans wurmde zijn lange gestalte in de kleine grijze Nissan Micra. Later op de avond waarschuwen zijn vrienden alsnog de politie.

,,Mijn laatste volle dag. Ik ben nu totaal kalm. Onvoorstelbaar eigenlijk. Ik weet dat we allemaal gaan. De één met veel ongemak en pijn. De gedachten lopen nu alle kanten met me op.’’ (Afscheidsbrief)

Micraatje

Toch had hij had goed geslapen. Voor morgen had hij bij de baas keurig vrij genomen. Wetende niet te zullen terugkeren. Hij had zelfs nog boodschappen gedaan.

Hans van M. denkt dankbaar aan Wim en Hilda. Een jaar geleden namen de twee Brabantse jonge mensen hem in huis. Zomaar. Hij sliep in zijn autootje, dat hij voor de poort van het transportbedrijf parkeerde. Toen zijn huisje, straks een wapen. Na afloop van het werk wilde hij zich installeren voor de avond en de nacht, toen Wim op het raampje tikte. ,,Laat me’’, grapte hij tegen Wim, ,,ben ik ’s ochtends tenminste op tijd.’



Waar andere collega’s op weg naar huis besmuikt lang de Micra liepen, liet Wim zich niet afwimpelen. ,,Hans’’, zei hij, ,,dat gaat niet gebeuren. Ge gaat niet meer hier in dat Micraatje slapen. Niks d’r van.’’



Zo betrok Hans van M. de zolder van de woning aan het stille hofje. Twee kleine slaapkamers. In het tussenstuk voor de trap had Wim, die handige donder, eigenhandig een keukentje gebouwd. Rechts in de ene kamer keek hij vanuit zijn versleten bruine leunstoel televisie. In de andere stond zijn bed en op de grond in witte dozen de weinige spullen die hij nog bezat. Dwars erboven was een waslijn gespannen. Zijn hemden hingen nog te drogen.

Zijn gevechten

Met Wim en Hilda kon Hans van M. goed praten. Ze kenden zijn duistere momenten. Zijn gevechten tegen instanties: politie, justitie, makelaars, hulpverleners. Gewone mensen zoals zij waren altijd de dupe, stelden ze vervolgens gezamenlijk vast. Het stel probeerde hem bij hun leven te betrekken. Gezellig barbecueën in de tuin? Vriendelijk sloeg Hans het aanbod af. Hij wilde hen niet tot last zijn. Liever trok hij zich terug. Lag hij op bed naar het plafond te staren.

Meestal werkte hij en draaide hij op de vrachtwagen gewillig overuren. Extra ritten in de avond of in het weekeinde? Hij vulde de vrachtbriefjes graag in. Zijn werk als vrachtwagenchauffeur in het asfalt was het enige dat hij nog had. Werken, werken, werken. Rijden, rijden, rijden. Afleiding. In zijn hoofd bleef het malen.

Quote Steevast eindigden de gesprekken in boos geschreeuw. Woedend stampte hij dan over het erf

Soms durfde hij boven op de zolder in Oss te dromen van geluk. Over het winnen van de loterij. Met de geldprijs zou hij een mooie villa in Portugal kopen. Hij zou de boerderij van zijn vriend Geert-Jan in Gendt, waarheen hij nu deze dinsdag op weg is, overnemen. Hij zou mensen helpen. ‘Als ze maar de juiste intenties hadden.’ Boven dat alles. Monique zou bij hem terug komen. Samen zouden ze gelukkig worden.

,,Ik doe dit omdat ik maar niet van haar kan loskomen. Diegene die ze vast hadden moeten zetten is Monique. Dit is eigenlijk de hoofdschuldige, maar dat gaat een ieder pas zien wanneer er meer duidelijkheid komt in het hoe en waarom.’’ (Afscheidsbrief)

Monique. Ze trok hem aan en stootte hem net zo gemakkelijk weer af. Bij boer Geert-Jan, waar hij vaak in de stal tussen de koeien sliep, zat hij uren met haar aan de telefoon. Steevast eindigden de gesprekken in boos geschreeuw. Woedend stampte hij dan over het erf. Tierend en vloekend over die zwarte heks. Als zij niet terugkwam, wilde hij zijn geld terug. ,,Jullie kunnen niet met mekaar en niet zonder elkaar’’, zei Geert-Jan dan hoofdschuddend, geduldig wachtend tot zijn grote vriend was uitgeraasd.

Oogappel

Hans kon Monique niet loslaten en Monique Hans niet. De relatie, zo schrijft Hans, was heel anders dan met Anna, zijn eerste vrouw met wie hij eerst in Angeren had gewoond. Met Anna beleefde hij mooie jaren. Uit hun huwelijk was Linda geboren, zijn enige dochter en oogappel. Later, toen ze naar het gehucht Hulhuizen waren verhuisd, volgde de scheiding. Hans hoopt dat Linda zijn wanhoopsdaad zal begrijpen. Het doet hem pijn dat hij er voor haar niet meer kan zijn. De gedachte aan zijn kleinkinderen snijdt hem door het hart. Hij is dol op die twee. Een derde is onderweg. Opa Hans wilde een goede opa zijn.

Volledig scherm Aanslag op het gemeentehuis Lingewaard in Bemmel. Auto is hoofdingang binnengereden. Op de bijrijdersstoel ligt een gasfles. © Roland Heitink ,,Ik heb ontzettend veel van deze vrouw gehouden. Het rare is dat doe ik nog steeds. Ik heb ook gezegd dat als je niet verder wilt, moet het goed geregeld zijn. Voor mij dat ik het geld terug krijg. Nu wil ik dat Monique het gehele bedrag terugbetaalt aan Linda. Als het verleden niet zichtbaar wordt gemaakt, blijft de pijn.’’ (Afscheidsbrief)



De relatie tussen Hans en Monique loopt in de zomer van 2016 op de klippen. Tien jaar deelden ze lief en leed. De eerste jaren aan de Molenstraat in Gendt waren fijn. Hans investeerde in zijn eigen truck, de vrachtwagen had hij zelf opgeknapt. Hij werkte keihard. Zeven dagen per week. Zelfs Monique kroop achter het stuur en reed extra ritten.



Toch werd de onderneming één groot fiasco. Financieel konden ze het niet bolwerken. De hypotheek was niet meer op te brengen. Hans vervloekte de banken met hun wurgende hypotheken. Ze moesten eruit. Het huis moest leeg. De makelaar kwam om te verkopen. Hans steigerde. Het was zijn woning, waarvoor hij krom had gelegen. Verkopen? Die oplichter. In de kruipruimte onder de vloer verstopte hij jerrycans vol benzine. In de fik ermee desnoods.

Quote Bullshit, dacht Hans. Wat een gestoorde lulletjes liepen daar in Apeldoorn rond

Kledingwinkeltje in Deventer

Monique stond toen nog aan zijn zijde. Ze zou Hans nooit verlaten. Monique dacht zelfs de redding voor hun geldproblemen gevonden te hebben. Bij een centrum in Apeldoorn kon je een geldcursus volgen, ontdekte ze. Goed, deelname aan zo’n cursus kostte weliswaar 800 euro. Maar ze leerden je geld over diverse potjes te verdelen. Cursisten werden slapend rijk, zo werd beloofd. Bullshit, dacht Hans.

Het centrum beloofde Monique als secretaresse in dienst te nemen. ‘Wat een gestoorde lulletjes liepen daar in Apeldoorn rond’, schrijft Hans. Tegen de zin van Hans leent Monique 10.000 euro aan het hoofd van het centrum. Zij ‘helpen’ Monique aan een kledingwinkeltje in hartje Deventer. Hans steunt haar ‘onvoorwaardelijk’. Met liefde en met geld: 40.000 euro. Het winkeltje flopt.

,,Het was jammer dat ik er achter kwam dat ze willens en wetens mij beflikkerde.’’ (Afscheidsbrief)

Al twee jaar, zo schrijft Hans, is hij druk bezig ‘van Monique los te komen’. Uit de rapporten van politie en hulpverleners rijst ook een ander beeld. Hans als dreigende stalker. Hij brengt het pleintje waar Monique woont (ze heeft een alarmknop) in rep en roer als hij op haar raam staat te bonzen. Monique zit maanden ondergedoken in een blijf-van-mijn-lijfhuis. Ook zij zoekt telkens contact.

Het zal stoppen

Hevige botsingen leiden tot ernstige incidenten. Begin 2017 staat Hans al ruim 22 keer in de politiecomputer vermeld. Hans eist van Monique een schuldbekentenis, zwart op wit ondertekend bij de notaris. Monique wil best. Het wordt haar door de politie afgeraden. Hans zal iets anders verzinnen en haar blijven lastig te vallen. Zelf stelt Hans in zijn brieven dat het zou stoppen als Monique meewerkt.

Quote Een onderhande­laar krijgt hem kalm. Hans druipt van de benzine en wordt onder de douche gezet Na de relatiebreuk in juli 2016 probeert hij zich van het leven te beroven. In augustus kleedt hij zich uit en duikt hij bij Doornenburg naakt de Rijn in. ‘Als ik de overkant haal, dan is mijn tijd nog niet gekomen.’ Monique was in alle staten. Hans haalt de overkant. Als gewaarschuwde agenten hem benaderen, slaat hij een fles kapot. Jennend klinkt het: ,,Kom me maar halen.’’



December 2016. Tussen Hans en Monique loopt het gierend uit de klauwen. Achter zijn rug om roddelt Monique met zijn familie, denkt Hans. Ook verdenkt hij haar ervan een affaire te hebben met haar therapeut. Voor straf steelt hij haar auto, parkeert de Ford op het erf van Geert-Jan, haalt de wielen eraf. Hij wil haar de auto teruggeven. Samen rijden ze naar Geert-Jan. Voor de boerderij vraagt Hans of zij hem vertrouwt. Of hij haar mobieltje mag inzien. Monique weigert. Vast vanwege het geroddel en haar affaire. Daarom geeft ze dat rotding niet, denkt Hans. Buiten zinnen stapt hij uit de auto en pakt de jerrycan uit de kofferbak. Voor Moniques ogen overgiet hij zichzelf met benzine. Hij brult: ,,Geef je de telefoon nu wel?’’

Overstuur rent Monique gillend weg. In paniek belt ze 112. Hans achtervolgt haar in zijn auto. Als hij in de verte sirenes hoort, scheurt hij weg. Naar Bemmel. Naar zijn ouderlijk huis. Daar staat al snel een politiemacht voor de deur. Een onderhandelaar krijgt hem kalm. Vrijwillig gaat hij mee. Hans druipt van de benzine en wordt onder de douche gezet.

Crisisdienst

Heel de familie blikt met angst en beven naar de kerst. Hans schaamt zich. Uit zichzelf heeft hij Pro Persona gevraagd hem met de feestdagen op te nemen. Dat kan niet. Kan hij niet naar Zweden naar zijn broer? Twaalf dagen later rukken agenten opnieuw uit. De broer uit Zweden heeft de gemeente gemaild. Hij maakt zich grote zorgen over Hans. Normaal is hij de enige die grip heeft op zijn oudste broer. Nu niet. In allerijl schakelt de ambtenaar Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente Lingewaard – Hans ziet hem als een persoonlijke vijand – de politie in. Er volgt overleg met de crisisdienst van Pro Persona. Hans moet opnieuw beoordeeld worden, vindt die.

Volledig scherm De schade in het gemeentehuis in Bemmel, na de aanslag die Hans van M. pleegt. © gemeente lingewaard

Vijf agenten wachten Hans op als hij terugkomt van boodschappen doen. Hans wil niet naar het bureau. Zodra hij de agenten ontdekt, sprint hij de woning in. Voor zijn eigen veiligheid wordt Hans overmeesterd en geboeid naar het politiebureau overgebracht. In zijn auto vinden agenten een jerrycan benzine.

Naar Zweden

De psychiater van de crisisdienst vindt het niet nodig hem op te nemen. Nog voor middernacht staat Hans weer buiten. Zijn vader haalt hem weer op. Hans vertrekt, zoals hij die dag al van plan was, direct naar Zweden. Volgens Hans was de jerrycan bedoeld om de tank onderweg bij te vullen.

,,Pro Persona heeft me met een valse belofte gelokt om me op een gesloten afdeling op te nemen.’’ (Afscheidsbrief)

In het nieuwe jaar heeft Hans drie nieuwe afspraken bij Pro Persona. Direct bij de eerste in februari wordt hij gedwongen opgenomen omdat hij zijn medicijnen niet slikt. Hij slikt zijn pillen niet uit vrees zijn groot rijbewijs kwijt te raken. Hans voelt zich besodemieterd door valse beloftes. Hem was toegezegd dat Monique bij het gesprek zou zitten. De medewerker die hem gesloten laat opnemen is nota bene geen psychiater, maar een sociaal psychiatrisch verpleegkundige. Waar was de handtekening van de burgemeester van Lingewaard of Nijmegen om hem op te sluiten?

,,58-jarige laag intelligente man opgenomen ivm toegenomen suïciderisico bij eerder vastgestelde persoonlijkheidsproblematiek en ASS. Er is sprake van sterk rigide gedachtenpatroon. Preoccupatie een relatiebreuk, patiënt is rancuneus en wil graag dat ex vastlegt dat zij geld van hem heeft gekregen en dat dat geld bij haar overlijden weer naar hem gaat. Het niet vastleggen maakt hem furieus en maakt dat hij niet meer wil leven om iedereen te bewijzen dat er veel fouten zijn gemaakt.’’ (Beschrijvende diagnose van Pro Persona, 2018)

Op een bankje

Het is juni 2017, de vrijdag voor Pinksteren. Voor ziekenhuis Rijnstate in Arnhem zit Hans op een bankje te wachten. Monique, die in Rijnstate als schoonmaakster werkt, schrikt zich kapot. Via een omweg probeert ze haar auto te bereiken. Hans weet al lang waar haar auto staat. Kalm loopt hij het trapje af, haar tegemoet. Kan hij rustig met haar praten? Beiden gaan in de auto zitten. Van achter de zonneklep pakt Monique een briefje van 1.000 euro. Hans heeft dat achtergelaten. Een voorschot op de notariskosten. ,,Hans, ik wil niets van je’’, zegt Monique. Hans wordt boos. Met een mes snijdt hij in zijn pols. Hij drukt de bloedende wond tegen haar borst. ,,Dit komt er nou van. Als je niet doet wat ik zeg!’’

De dinsdag na Pinksteren achtervolgt Hans Monique het ziekenhuis in. In het atrium ontstaat grote commotie als hij met zijn mes zwaait. Kort erna wemelt het van de agenten. Het duurt twee uur voordat ze hem hebben overmeesterd.

,,Ik heb ontzettend veel zielepijn omdat de familie mij met de nek aankijkt omdat ik twee keer ben opgepakt. Ik ben de oudste en heb altijd mijn best gedaan om alles bij elkaar te houden.’’ (Afscheidsbrief)

2017 eindigt verdrietig. Vlak na kerst 2017 overlijdt zijn moeder, 84 jaar oud. Begin januari is haar uitvaart. Met een bos bloemen in zijn hand stiefelt Hans in Nijmegen de Boszaal van crematorium Jonkerbos binnen. Hij voelt hoe blikken prikken. Omdat hij Monique stalkt en bedreigt. Onzin en onterecht. Monique had toch ook helemaal geen aangifte gedaan? Als laatste bezoekt hij de kamer waar zijn moeder ligt opgebaard.

Klacht tegen de politie

,,Ik concludeer met de commissie, en de burgemeester dat de politie in uw specifiek geval zorgvuldig en gewetensvol heeft gehandeld.’’ (Politiechef Oost-Nederland verklaart klacht ongegrond). Op 30 oktober 2017 dient Hans samen met een advocaat uit Arnhem een klacht in tegen de politie. De klacht handelt over de arrestatie op 23 december 2016. In het gemeentehuis van Deventer is in juni 2018 een hoorzitting, waar Hans uiteen zet dat hij onterecht is opgepakt. De agenten vertelden niet waarom ze hem meenamen. Sindsdien is hij bang voor de politie, zegt Hans. Agenten verklaren dat ze met Hans geen risico wilden nemen.



De klachtencommissie, de burgemeester, de hoofdofficier: allen wijzen ze zijn klacht af. Op 27 juli verklaart de politiechef van Oost-Nederland de klacht ongegrond. Zijn advocaat deelt hem die beslissing op 6 augustus per brief mee. Hij vraagt of Hans naar de Nationale Ombudsman wil stappen. De raadsman verwacht daarvoor vijf uur nodig te hebben. Mocht de zaak worden behandeld dan zal de tijdsbesteding per zitting toenemen met tenminste drie uur. Tegen een honorarium van 190 euro per uur, te vermeerderen met 7 procent kantoorkosten en 21 procent btw. De advocaat hoort graag of zijn inspanningen nog gewenst zijn.

,,Ze hebben heel wat kapot gemaakt de Overheid en Justitie.Waar hebben jullie je mee bemoeid? Is er ooit naar mij geluisterd? Stelletje slappe slampampers zijn jullie. Marionettenpoppetjes met zaagsel in het hoofd.’’ (Afscheidsbrief)

,,Het systeem deugt niet! Eigenlijk werken instanties averechts. In plaats van mensen en gezinnen samen te houden of te brengen jagen ze de hele zooi alleen nog maar verder uit elkaar.’’ (Afscheidsbrief)

,,Ik zweer bij mijn twee kleinkinderen dat ik Monique nooit mishandeld heb. Eigenlijk is het andersom geweest. Zij heeft mij geestelijk enorm gekrenkt gehad en dat doet ze nog steeds. Veel instanties zijn er mee bezig geweest, maar hebben tot nu toe weinig kunnen bereiken.’’ (Afscheidsbrief)

Quote De auto is vol. Dit was het. Hij gaat. Geen terugkeer mogelijk. Vandaag, vannacht komt iedereen te laat

Op 14 augustus schrijft Hans nog één keer aan Monique. Hij biedt een laatste ultimatum. Een laatste mogelijkheid al het onrecht recht te zetten. Monique had hem nu lang genoeg geplaagd en gekleineerd. ‘22 augustus stap ik er uit als je geen 20.000 euro hebt overgemaakt of een onderpand hebt gegeven.’ Hang het niet aan de grote klok, waarschuwt hij. ‘Aan jou de keuze. Als ik het niet doe, mag je de 40.000 euro houden.’

Tien kantjes lang

Quote Ik ga de krant en nieuws halen. Ik kan dit alleen doen omdat ik er gewoon ben ingeluisd Monique reageert niet. Met zijn blauwe balpen begint Hans afscheidsbrieven te schrijven. Sommige zijn wel tien kantjes lang. Hij hoopt op zaterdag te worden gecremeerd. Dan hoeft niemand vrij te nemen. Willen ze Forever Young van Alphaville draaien?



Hans hoopt dat de media zijn uittreden groots oppakken. Mensen moesten zich afvragen: waarom heeft Hans dat gedaan? Het was zijn enige weg, schrijft hij, om duidelijk te maken dat het systeem niet klopt. Dit moest worden uitgezocht. Alle fouten zouden vanzelf aan het licht komen. Zelf is hij gesloopt. Hij kan de moed niet meer opbrengen te vechten. Dat hele gedoe met die ‘kutgemeente en shitjustitie’. Lingewaard gaf hem tien uur hulp. Ach, ze gingen met hem een visje eten op de markt. Dat was het dan. Volstrekt nutteloos.



,,Hallo allemaal, ik ben ergens terecht gekomen waar geen mens zich zou willen bevinden en dat noemen ze ‘aan het einde van je latijn’.’’ (Mail Hans 20 augustus)



Met deze aanhef stuurt hij op maandag 20 augustus om 5.42 uur een mail uit naar de gemeente, de politie, de psychiatrie. Hij wil alles uitgezocht hebben. ‘Alle registers zullen worden opengetrokken.’ Hans wil dat zijn telefoons en laptop en alle dossiers van politie en Pro Persona op een tijdslijn worden gezet. ‘Ze kunnen dan een eerlijk en duidelijk beeld krijgen wat zich werkelijk heeft afgespeeld in dit hele vieze, vuile en gemene spelletje waarin ik... Hans de dupe van is.’

Twee schansjes

Inmiddels is Hans op deze dinsdagavond al lang en breed in Gendt bij Geert-Jan aangekomen. Op diens erf tovert hij de auto om tot brandbom. Met het lasapparaat verstevigt hij de bumper en haalt de voorstoel uit de Micra en propt het wagentje vol: vier jerrycans met benzine, twee gasbusjes met brandbare gel en tien literbussen remmenreiniger, aangevuld met een rol zwaar vuurwerk en twee schansjes voor de sprong. Alles heeft hij tot in de puntjes uitgewerkt. Stiekem was hij naar het graf van Moniques vader gereden en had op diens steen briefjes neergelegd: ‘Ik houd van jou’.

,,Ik ga de krant en nieuws halen. Ik kan dit alleen doen omdat ik er gewoon ben ingeluisd en ik hoop dat de juiste eerlijke mensen gaan bekijken hoe het precies is gelopen op welke oneerlijke manier. Ik stop met schrijven. Het is goed zo. XX Hans.’’ (Afscheidsbrief)

De auto is vol. Dit was het. Hij gaat. Geen terugkeer mogelijk. Vandaag, vannacht komt iedereen te laat. Hij wacht tot na middernacht. Morgen is het 22 augustus. Haar verjaardag. De verjaardagskaart met de felicitaties had hij al op de bus gedaan. Op naar Bemmel. Het laatste woord is aan hem.

Alle namen behalve Hans van M. zijn verzonnen, om de privacy van de betrokkenen te beschermen.