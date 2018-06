Het Wordt Weer TOP!

7:00 OSS - Gelukkig had ik met 'Het Was Weer Top' van de gebroeders Kuilder goed leesvoer bij, want op de trein naar huis wachten bleek donderdagavond een onmogelijke opgave. Ik was gestrand op een bankje in Tilburg, toen op station Den Bosch iemand besloot te roepen dat de boodschappentas die hij bij zich had niet een halfje wit en een pak melk bevatte, maar een bom. Het gevolg: Station ontruimd, arrestatie- en explosieventeam eropaf, en geen trein die Den Bosch meer binnenkwam.