Zorg om rattenplaag rond vijvers in Ruwaard Oss

OSS - In navolging van de Schadewijk heeft nu ook de Ruwaard in Oss te kampen met een rattenplaag. Bewoners melden dat ze flinke aantallen van de ongewenste knaagdieren zien in de omgeving van de talrijke vijvers in de wijk. De gemeente verwijst ze naar een ongediertebestrijder.

Wijkraadslid Els Mulders meldt desgevraagd dat de situatie haar bekend is. ,,Het vermoeden bestaat dat ze door renovatiewerk aan het riool in de Dichtersbuurt nu tevoorschijn komen. Ze worden als het ware verdreven uit hun onderkomens." Mulder verwijst naar de gemeente en BrabantWonen voor een oplossing. ,,Als wijkraad kunnen wij in deze helaas weinig betekenen."

Een woordvoerster van BrabantWonen bevestigt min of meer dat er een verband is met rioolvernieuwing in de Van de Nootstraat en omgeving. ,,BrabantWonen is op de hoogte van de rattenplaag. En doet er alles aan om een adequate oplossing te bieden aan de bewoners." De daadwerkelijke bestrijding loopt echter via de gemeente, zo geeft BrabantWonen aan.

Ervaring