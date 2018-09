Vier kinderen omgekomen bij zwaar ongeval met bakfiets op spoor in Oss, twee zwaargewonden

Voorwaarts, mars langs de Zuiderwa­ter­li­nie!

19 september MAREN-KESSEL - Door de eeuwen heen is het Brabantse grondgebied vaak strijdtoneel geweest van oorlogen en opstanden. Julius Caesar zelf zou in 55 voor Christus in Kessel al een slag hebben geleverd. Vanavond geven de dorpen tussen Lithoijen en Maren-Kessel zich vrijwillig over aan het leger der wandelaars tijdens de derde etappe van de Zuiderwaterlinie, de strook tussen Lithoijen en Maren-Kessel.