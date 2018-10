Over de TongBij Sun by Zarzo in Eindhoven is de open keuken het centrum van het restaurant. De gerechten zijn perfect bereid zonder overbodige poespas.

Restaurant Sun by Zarzo in Eindhoven Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Score: 7,5



Adrian Zarzo Habraken heeft de ondernemende smaak te pakken. Naast Zarzo, met een Michelinster bekroond, en ­Valenzia, Bib Gourmand openden hij en zijn zakenpartner Sunny Devens enkele maanden geleden twee nieuwe zaken: Sun en Bodega by Zarzo in Eindhoven. Onze verwachtingen zijn hooggespannen.

Een lange wijn-spijs wandeling is niet nodig voor Adrian’s culinair imperium. De ‘Zarzo’s’ liggen vlak bij elkaar. Waarvan drie aan de Geldropseweg. Bij de Bodega drink je een aperitief en loop je via het terras of binnendoor langs de opvallende plastic krabben aan de wand naar ‘Sun’, de buurman.

De ontvangst van de gastheer is afstandelijk en koel. De inrichting is strak met veel wit en zwarttinten. Op de donkere houten visgraat vloer staan tafels naadloos gedekt met tafellinnen en gesteven servetten. Achter de tafels staan afwisselend witte en zwarte stoelen. Banken aan de zijkant tegen een decoratieve wand met zwart-wit grafieken figuren en ronde openingen die een kijk geven in de Bodega.

De kaart



- Bites variërend van springrol tonijn € 8,- tot eitje met kaviaar € 15,- - Voorgerechten ­variëren van € 15,- tot € 17,- - Hoofdgerechten variëren van € 24,- tot € 42,- - Nagerechten variëren van € 4,- tot € 15,- - Openingstijden: zondag en maandag gesloten. Lunch dagelijks van 12.00-14.00 uur. Diner dagelijks van 17.30-21.00 uur. - Voor meer informatie: sunbyzarzo.nl

De open keuken is het centrum van het restaurant. Chef Stevie de Weert heeft de leiding. Een levendig detail is dat de keuken een vitrine heeft waarin ingrediënten liggen waarmee gekookt wordt. Een afwisseling in kleur geeft een groot gouden ornament van een open hand naast de keuken. De kaart is bescheiden. De keuze is uit acht voorgerechten, zes hoofdgerechten en een viertal desserts. Er zijn geen menu’s. De wijnkaart daarentegen is zeer uitgebreid. We kiezen voor een glas Verdejo, Espeto 2017. De wijn valt stroef als beginnetje maar gaat dat naderhand bij de gerechten goedmaken.

Op tafel komen twee lange dunne bruschetta en een dip van gerookte pompoen en tomaat. We vragen om een karaf water maar dat is niet mogelijk. Dan maar een milieuvervuilende fles. Op een schaaltje komt een balletje gekruide roomkaas en brood. De met lente-ui gekruide roomkaas ligt in een heldergroen plasje olijfolie, op smaak gebracht met basilicum. Een lekker smeersel. Vooraf eten we mini pizza met kreeft en inktvis van de plancha. De zeer dunne pizzabodem is besmeerd met dezelfde roomkaas die we als amuse kregen! Dunne plakjes 48 uur gerookt zomerspek dekken stukjes gekookte kreeft af. Dit alles verstopt onder een flinke toef met frisse dressing aangemaakte salade.

Het bord met inktvisringetjes aan de andere kant van de tafel ziet er aanlokkelijk uit. De kleine inktvisringetjes zijn knappend vers en smaakvol gekruid met een vleug citroen, knoflook en peterselie. Goede ingrediënten, eenvoud en de hand van de chef maken deze gerechten heerlijk.

Piepkuiken

Als hoofdgerecht krijgen we lamsrack (vlees aan het bot) en piepkuiken. De lamsracks zijn niet te dun gesneden en smaken bovengemiddeld goed. Taggia olijven, kleine stukjes burrata (combinatie van mozzarella en room), geroosterde paprika en gegrilde artisjokken geven de mediterrane touch. Aan mijn kant komt het piepkuiken. De borst en boutjes gescheiden. Een jus van sinaasappel en laurier rondom. Geen frutsels, gel, schuim of torentjes van groenten. Alle aandacht is voor het piepkuiken. De cuisson (gaarheid) is uitstekend, de buitenkant, het knapperige velletje is klasse. Je proeft wat je ziet!

Apart in een schaaltje krijg ik een salade met fregola (Sardijnse pastasoort) granaatappelpitjes, dun geschaafde venkel, artisjok, stukjes burrata. In de salade steekt een knapperige schijf Pane Carasau (Sardijns brood, ook wel eens ‘carta da musica’ genoemd omdat het brood flinterdun is). Een mooie smaakbalans in een klein kommetje samengevat. Extra sides (bijgerechten) zijn apart bij te bestellen. Friet en mayonaise á raison van € 5,-. Verse pasta € 8,- en botersla € 5,-

Quote Kookgod Paul Bocuse zou tevreden zijn over dit eerbetoon

De dessertkaart is niet echt een uitdaging, behalve dat we graag de tarte tatin ‘Hommage Paul Bocuse’ met roomijs willen proeven. In een ver verleden at ik het bij de kookgod himself in Collonges-au-Mont-d’Or. Op rulle zandkoek ligt een in karamel gestoofde jonagold appel. Bocuse zou tevreden zijn over dit eerbetoon. Ernaast fabuleus á la minute gedraaid vanille-ijs. Een absolute topper. Mijn gast kiest voor de kaas. Op een bord liggen onder andere gerangschikt Monte Enebro, Spaanse geitenkaas. Cabralis Picos, Spaanse blauwschimmelkaas. Epoisses en Morbier, Franse koekaas. Met dunne sneetjes krentenbrood geserveerd. De kaasliefhebber is blij met de chef’s keuze.

Bij de koffie kunnen we niet anders dan een compliment geven aan de chef. De gerechten zijn perfect bereid zonder overbodige poespas. De jonge bediening mist ervaring. De gerechten worden zonder enige toelichting geserveerd. Voor onze antwoorden op vragen moet de bediening naar de keuken. In een restaurant van deze prijsklasse mag dat beter!