Over de TongMr. Chang in Waalre is bepaald geen standaard Chinees, eerder het tegenovergestelde. In dit restaurant deel je gerechten. En, bij Mr. Chang wacht niemand lang op zijn aangekruiste gerechtjes.

Volledig scherm De kleurrijke sfeer bij Mr. Chang ontstaat door felgekleurde geschilderde bloemen op de wanden. © Bert Jansen

Mr. Chang is door Iens, online restaurantgids, uitgeroepen tot beste restaurant van Noord- Brabant in 2018.

Dat schept hoge verwachtingen. Het Aziatische restaurant ligt naast een winkelcentrum in Waalre. Eén ingang grenst aan een parkeerterrein.

Door de gastvrije ontvangst van de bediening voelen we ons meteen op ons gemak. We lopen langs de open keuken – waar Mr. Chang himself achter het fornuis aan het werk is – en een brede bar naar een tafeltje midden in het restaurant. Het plafond is zwart. De tafels zijn van stevig licht gekleurd formica en met bord, bestek en papieren servetten gedekt. De stoelen zijn van licht gekleurd hout met leren bekleding. Een kleurrijke sfeer ontstaat door felgekleurde geschilderde bloemen op de wanden, afgewisseld met Oosters getekende kunstwerken. Het is bepaald geen standaard Chinees, eerder het tegenovergestelde. Bij Mr. Chang deel je gerechten. De inmiddels populaire ‘shared dining’ formule.

- Mr Chang biedt een take away menu. Gerechten zijn verpakt in eenpersoonsporties. - Genieten van het menu op maandag tot donderdag € 25,60 pp. Op vrijdag tot en met zondag € 27,60 pp. - Klassiekers uit de Chinees-Indische keuken zijn ook mogelijk zoals foe yong hai, babi pangang en babi ketjap. - Voor meer informatie: mrchang.nl

De kaart zit gepind op een houten plank en een bestellijst ligt klaar. We kunnen onbeperkt genieten voor een vastgesteld bedrag en een keuze maken uit maar liefst 38 gerechtjes.

De liefhebber kan hier naar hartenlust kruisjes plaatsen!

Zoetzure smaak

We bestellen een glas huiswijn, Chardonnay, Le Confidentiel, 2017 en beginnen boven aan de kaart. ‘Groen en vegetarisch’: pokébowl, een salade met piepkleine blokjes tofu (soja), kombu ( Japans zeewier), komkommer, wortel, sesam en dressing in een klein kommetje. Een frisse salade met een zoetzure smaak en lekkere bite. De Veggie dumplings zijn gevuld met fijn gesneden paksoi, wortel, Chinese kool en taugé. Een weelderig en zijdezacht hapje. De Chili tofu is licht krokant gebakken, doorgaans heeft tofu nauwelijks tot geen smaak, door de zoet pikante marinade een smakelijk gerechtje.

We gaan door met ‘Uit de zee’: de Crispy shrimps, gefrituurde krokant gepaneerde garnalen kunnen er mee door. Ze mogen iets minder vet zijn. Gevulde wontons (dun velletje deeg vergelijkbaar met dumpling) met gamba en bamboe. De canton fish, op z’n Kantonees gestoomde heilbot, geserveerd op blad van bamboe is uitmuntend. Het ‘parfum’ van de bamboe proeven we in de vis. Samen met de gember en de pittige kruiden, een weelderig gerecht. Ons laatste visgerechtje is Japanese salmon, op de bakplaat gebakken zalm, gemarineerd in teriyaki (saus van soja, suiker en rijstazijn), ook van de zalm smullen we.

Crackling Porc

‘Van het land’ is het vlezige gedeelte. Deze gerechtjes zijn stuk voor stuk voltreffers. De kippendijen spiesjes gemarineerd in teriyaki zijn sappig en mals. De Peking Duck pancakes maken indruk. In een stoommand geserveerd mogen we zelf mals en krokant gebakken plakjes eendenborst wikkelen in een deegvelletje. De hoisinsaus (saus gemaakt van soja, rijstazijn, knoflook, peper, zout en suiker) wordt apart in een schaaltje geserveerd. Voor de liefhebber enkele reepjes komkommer en prei erbij. Crackling Porc doet zijn naam eer aan. Het randje is knapperig geschroeid, het vlees smaakvol. Si-Chuan Beef, gewokte ossenhaas in pittige saus, klasse gerechtje. Beef Tataki mag natuurlijk niet ontbreken. Dunne plakjes vlees overgoten met teriyaki en wat sesam. Babi pangang met rijst komt op tafel en tot slot China Bun, een gestoomd minibroodje, bapao, gevuld met varkensvlees, augurk en laos (Thaise gember), een overheerlijk broodje waar je met plezier nòg een kruisje voor zet op de lijst.

Op deze doordeweekse avond zijn niet alle tafeltjes bezet. Vanavond zien we dat de keuken en de bediening een uitstekend team is. Dat is zeker – bij een formule die hier gehanteerd wordt – van belang. Niemand wacht hier lang op zijn aangekruiste gerechtjes. Wij ook niet.

Doorlopend verrast

We kiezen van de Mr. Chang dessertkaart de Chocolate Heaven en Lime Cheesecake. Bij het dessert missen we de persoonlijke signatuur van de chef. Hier is de hulp van de groothandel ingeschakeld.

Naast het lopende chocoladetaartje ligt een balletje kaneelijs, een lychee (Aziatische vrucht) en frambozen. De Cheesecake krijgt ook een lychee en frambozen als begeleiding.

Het dessert daargelaten, hebben we genoten van de uitmuntende kookkunsten van Mr. Chang. We zijn de hele avond doorlopend verrast met heerlijke gerechtjes welke met zorg op decoratief servies geserveerd worden. De bediening blijft onvermoeibaar vriendelijk en attent. Chapeau!