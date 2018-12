Bij Olio kookt de chef Bourgondisch lekker

Over de TongAan de rand van het pittoreske Gerwen ligt restaurant Olio. Bij de naam Olio denken we al snel aan een trendy Italiaans restaurant. Mis! Pascal en Francis Janssen kozen de naam voor hun Frans mediterrane restaurant omdat het zo gemakkelijk over de tong gaat. Doet het eten dat ook?

Volledig scherm In restaurant Olio is het vanavond gezellig druk. © Kees Martens/Meulenhof

Het oude witgeschilderde pand is helder verlicht. Je staat bij binnenkomst vrijwel meteen in het restaurant. Een matglazen wand beschermt de gasten tegen de binnenkomende kou. Francis, de gastvrouw ontvangt ons allerhartelijkst. Op het donkerrode tapijt staan de tafels gedekt met tafellinnen met bruin leren stoelen er achter. Afrikaanse beeldjes staan in kasten langs de wanden. Enkele schilderijen van Jeanette Michiels geven de muren kleur. Er hangt een plezierige sfeer door de benadering van de gastvrouw naar de gasten.

De kaart



- Voorgerechten variëren van €16,50 tot €17,50. - Hoofdgerechten variëren van €26,50 tot €27,50. - Desserts variëren van €8,50 tot ­ €10,50. - Olio menu 4 gangen: €42,50. - Surprisemenu 5 gangen: €49,50. - Zondag arrangement 4 gangen inclusief prosecco, wijnen en koffie €52,50 pp. - Openingstijden: dinsdag en woensdag gesloten. Overige dagen geopend vanaf 18.00-24.00 uur. - - Voor meer informatie: restaurantolio

Dat we hier met een Bourgondische chef te maken hebben laat de kaart zien. We zetten geen vraagtekens bij oesters, kreeft, zeetong, zwezerik. Mooie ingrediënten waarvan we watertanden. Nu de keuze nog!

Een fris begin is de amuse. Een plakje kalfshaas met sinaasappeldressing en een borrelglaasje gazpacho. We bestellen de huiswijn: een glas Italiaanse Chardonnay Nero Puglia 2017 met een licht aroma van citrusfruit en ananas. De wijn maakt weinig indruk. Onze voorgerechten doen dat wél. Een salade van kreeft en ceviche van zeebaars (rauwe gemarineerde vis in onder andere limoen, peper en knoflook). De chef is zeker niet zuinig! In een ring is een salade opgemaakt van zeer dun gesneden fris knapperige witlof, appel, kleine aardappelblokjes en plukjes frisee sla. Er bovenop ligt een halve kreeft gedresseerd. Er omheen ligt, in nonchalante perfectie, een royale hoeveelheid dun gesneden eendenlever. De salade is aangemaakt met een dressing van eierdooier, olie, ­citroen en sinaasappel. De ceviche is fris, subtiel kruidig en licht zuur. De kleine aardappelblokjes erdoor gemengd, brengen het zuur in evenwicht. Twee, in de mond knakkende warme gamba’s er bovenop. Mooie en elegante smaak, een klasse voorgerecht.

Op tafel komt een mandje brood, aioli en gezouten boter erbij. Als tussendoortje krijgen we een spoom (tussengerecht om de maaltijd te ­laten zakken) van citroenijs met zeezout en sambuca (Italiaanse anijslikeur). Daar maken ze ons niet blij mee. De kou, het zout en de sambuca leggen de smaakpapillen lam en dat is iets wat we juist niet willen.

Onze volgende gerechten gaan ook scoren. Tamme eendenborst, kort op het vet gebakken en in de oven op 190°C gegaard. Niks moderne techniek maar zoals we het vroeger van chef Willems in de Karpendonkse Hoeve in Eindhoven leerden, verklapt Pascal Janssen ons naderhand.

Dunne schijfjes

De borst wordt in dunne tranches geserveerd op een bedje van aardappelmousseline (romige aardappelpuree), peultjes, haricoverts, courgette en witlof. Enkele dunne schijfjes stevig aangebakken chorizo (Spaanse worstsoort) en een aromatische jus van honing. Het vlees is mals en vol van smaak. Het glas rode huiswijn Cazal Viel Rouge 2017 erbij heeft weinig pretenties.

Aan mijn kant komt de kalfszwezerik (de thymus, het fijnste stukje orgaanvlees). Voortreffelijk gebakken zwezerik, geen zeen te vinden, geen taai stukje, gebakken met een krokant korstje en zachte binnenkant. En ook hier is zuinigheid de chef vreemd. Behalve met de jus van truffel, dat had wat royaler gemogen. Onder de zwezerik ligt hetzelfde garnituur als bij mijn tafelgenoot.

Het dessert gaan we zeker niet overslaan. Mijn gast kiest de flensjes met sinaasappelsaus en vanille ijs. Dunne, uitstekend gebakken licht gekleurde flensjes met een vol smakende sinaasappelsaus en romig vanille ijs. Likkebaardend lekker, hoor ik zeggen. Aan mijn kant komt romig huisgedraaide vanilleparfait, bedekt met een donzig laagje van gebrand eiwitschuim, schijfjes aardbei en enkele tipjes saus van bloedsinaasappel. De klasse zit ’m in de perfecte bereiding en eenvoud.

De koffie tot slot, wordt geserveerd met voor ieder vier bonbons. De bediening is voorbeeldig en attent. De chef toont zijn respectabele staat van dienst door met vakmanschap en verve te koken. Wars van liflafjes op het bord; bij Olio krijg je waar voor je geld.

Naar de huiswijn, het visitekaartje van een restaurant, mag wat ons betreft eens kritisch gekeken worden. De verhouding prijs/kwaliteit vinden we minder. Bij de mooie gerechten van deze avond past méér. We gaan voldaan naar huis en morgenochtend zeker niet op de weegschaal.