Chef van Disch zorgt voor aangename verrassingen

Over de Tong Hung Ying, een Chinees met traditie

18 februari Wij zijn benieuwd naar het lunchmenu ‘Louis’ op de kaart van restaurant Hung Ying in Eindhoven. Wanneer de lunch bezorgd wordt, slaan we stijl achterover van de hoeveelheid gerechtjes, te veel om allemaal in detail te beschrijven. We nemen u mee aan tafel.