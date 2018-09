Over de TongDe gerechten bij restaurant Noot in Schijndel zijn niet alleen bijzonder smaakvol, ze zijn tevens een lust voor het oog.

Volledig scherm Mendie de Laat serveert het voorgerecht bij restaurant Noot. © Dolph Cantrijn

Restaurant Noot ligt aan een modern pleintje midden in Schijndel. Midden op het plein valt een eeuwenoude kastanjeboom op. Kerkklokken luiden op de achtergrond als we arriveren. Een fraaie glazen vestibule is de entree.

De deur wordt gastvrij voor ons geopend. We mogen een tafeltje kiezen en hebben een prima plek gevonden met uitzicht op de open keuken, de koks koken in het zicht. De uitstraling is een afwisseling van robuust, modern en industrieel. Bij de ingang is een loungehoek voor een gezellige borrel. Op de houten vloer wisselen ronde en vierkante tafels elkaar af. De met leer beklede stoelen zitten perfect. Ondanks het vele metaal, steen en ruw houtwerk heeft het restaurant een warme sfeervolle uitstraling. Hier heeft een creatieve binnenhuisarchitect eersteklas werk afgeleverd. Onze tafel is gedekt met een lichtbruin leren tafelloper en linnen servetten in dezelfde kleur. Een jonge serveerster in zwarte outfit sprint vrolijk op gympen langs de tafels.

De kaart



- Een aparte borrelkaart met bites variërend van € 3,- tot de Noot borrelplank van € 22,-. - Verrassingsmenu’s 3 gangen € 34,50. 4 gangen € 40,50. 5 gangen € 46,50. - Kleine gasten zijn welkom. - Voor meer informatie: restaurantnoot.nl

De kaart is gepind in een ringband op een houten plank. Er is keuze uit vier voor- en hoofdgerechten en desserts en uiteraard de verrassingsmenu’s. We bestellen een glas witte Spaanse huiswijn, Mas Rabell, Parellada, 2017, een frisse kruidige wijn met volle afdronk.

Subtiel

Chef Bart Stuurman en sous chef Michiel Buurke imponeren stante pede met een verrassende amuse. In de schelp van een oester proeven we van avocadocrème op een dun lintje ingelegde komkommer, limoenmayonaise, sjalot en sojaparels. Subtiel en verrassend. De toon van de avond is gezet!

Onze voorgerechten met de steekwoorden tomaat en makreel worden geserveerd. De opmaak van het makreelgerecht is indrukwekkend verzorgd. De gepureerde licht gerookte makreel – zwoel en ietwat zoetig – krijgt als tegenhanger een zilte oester, geserveerd op knapperige plakjes ingelegde komkommer en rettich, kerrieschuim, kerriekoekje en olijvencrumble.

Aan de andere kant van de tafel komt eveneens een bord waar je met plezier naar blijft kijken. In deze fraaie opmaak zien we tomatentartaar, mousse van tomaat, mini pomodores, tomatenschuim en burrata (verse kaas gemaakt van mozzarella en room). Een weelderig en zijdezacht gerecht. We blijven bij de witte huiswijn, bevalt ons uitstekend.

We vervolgen ons smaakvolle menu met rode poon en het verrassingshoofdgerecht van de chef. De rode poon is zacht en perfect gegaard en ligt onder een bros, dun, gegrilde schijf zuurdesembrood. Er omheen ligt een decor van schijfjes courgettes, gevuld met schuim van tomaat en knapperige stronkjes bimi (aspergebroccoli). Het is niet alleen overheerlijk maar ook een lust voor het oog.

Toelichten

De verrassing van de chef is langzaam gegaarde shortrib (spareribs van rund) en Black Angus (runderras), aardappelgratin, gegrilde courgette, uiencrème, duxelles (fijngesneden) van champignons en gegrilde wortel. De chef komt zelf de saus op mijn bord schenken en zijn gerecht toelichten. Op een royale tranche (plak) shortrib liggen enkele tranches dungesneden Black Angus. De sukadeachtige shortrib is sous vide (vacuüm gegaard op constante lage temperatuur) 16 uur gegaard. Boterzacht en smaakt goddelijk. Evenals de tranches Black Angus, rosé gebraden en knapperig aan de rand. Het smaakt naar meer!

Bij het vlees drink ik een glas Franse rode wijn Croix D’Or, Merlot 2016, een jonge wijn met een vleug bramen en bessen in de afdronk.

Niet minder opwindend zijn onze desserts. Het verrassingsdessert is chocolade-koffiemousse, spongecake van chocolade, hazelnootschuim, hazelnootijs en krokantjes van koffie. Waanzinnig lekker. Deze opmerking hoor ik aan de andere kant van de tafel ook over de lichtgegrilde perzik, compote van perzik, gel perzik, perzik­ijs, spongecake chocolade en cake met chocolade en La Trappe bier. De cake valt op door in eerste instantie de chocolade te proeven en pas later komt La Trappe bij de smaakpapillen aan.

Bij de koffie krijgen we huisgemaakte friandises. We zijn het er over eens dat lekker koken in het dna zit van deze jonge chefs. De borden zijn prachtig opgemaakt, zien er fris en gul uit. De bediening is losjes en ongedwongen. Soms net iets té, we hebben nooit samen geknikkerd vroeger, dus dat ‘jij en jou’ mag er wat ons betreft af.

Conclusie: Noot vinden we een echte aanrader!