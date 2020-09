De perfecte match van Vigor

Over de Tong Chef-kok Jiorgos van Grieks restaurant Santorini zorgt voor een vakantiege­voel thuis

28 mei Je even in Griekenland wanen op het eigen terras in de zon. Met de afhaalgerechten van chef-kok Jiorgos van familie-restaurant Santorini in Veghel neem je het vakantiegevoel mee naar huis. Om lang te tafelen in eigen tuin.