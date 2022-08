Een avondje Wiesen staat voor een avond genieten

Over de Tong Terugkomen is zeker de moeite waard bij Bus Whisky

Loosbroek, een rustig en piepklein dorpje in het midden tussen Den Bosch, Veghel en Oss. Valt daar iets te beleven? Nou zeker! Er is van alles aan de hand. We kijken onze ogen uit bij Bus Whisky en proeven van wat het Brabantse land te bieden heeft.

7 april