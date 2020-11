Een chocoladetaartje als ‘guilty pleasure’

Over de tong Twee zielen, één gedachte: chapeau, Quatre Bras!

23 november BEST - O jee, een blunderend groentje in de bediening ... En toch is dat niet wat beklijft na ons avondje bij Quatre Bras in Best. Er gaan goddelijke gerechten over de tong en – control-alt-delete – vergeten zijn de beginnersfoutjes.