Een hapje eten op een magnifieke plek middenin Middelbeers

De tafels zijn van hout. Gedekt met bestek in envelop. De prettig zittende stoelen zijn in tinten cognac en blauw. Langs blauw geschilderde en ruw stenen muren staan banken afwisselend in kleuren zand, cognac en blauw. Glazen doorkijkjes en decoratieve touwen scheiden de tafels. Achterin is een grote ruimte geschikt voor bijvoorbeeld een feest en deze kan onopvallend afgescheiden worden met een glazen wand.



Er is duidelijk aandacht besteed aan detail. Dat de groendecoraties van plastic zijn, valt even tegen. De kaart is gedrukt op een placemat en bevat typische eetcafé-gerechten.



Mijn gast kiest als voorgerecht gamba’s in knoflook. De chef is genereus met de hoeveelheid sappig in olijfolie gegaarde gamba’s. Geserveerd in een aangenaam gekruide jus van tomaat en rode peper. Op de rand van het bord zijn een paar sneetjes stokbrood geserveerd. Mijn gast is tevreden.