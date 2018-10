Over de TongBij restaurant Porte de Provence in Boekel is de kaart Frans georiënteerd met een aantal klassiekers die we nog zelden tegenkomen.

In het Voorhuis, een kamer met enkele tafels voor kleine gezelschappen, staat een vitrine waarin vis en vlees uitgestald liggen. De gast kan zijn waar hier keuren!

In de landelijke omgeving van Boekel, waar megastallen de natuur overwoekeren, verwacht je geen restaurant. En zeker niet met de naam Porte de Provence. De Provence in Frankrijk roept de geur op van lavendel en niet een vleug van varkens welke we ruiken als we aankomen bij de verbouwde boerenhoeve.

Eenmaal binnen worden we verrast door de charmante ontvangst van bedrijfsleider Sander Bax. De vroegere stal is omgetoverd tot een sfeervol restaurant. Aan de muren hangen opgezette koppen van herten en wild zwijn. Gereedschap uit vervlogen tijden sieren her en der de ruimte. Door bielzen balken ontstaat er tussen de, meest ronde, tafels een natuurlijke scheiding met privacy. Aan één muurzijde zijn diverse ramen die een kijkje in de keuken geven. Achter het fornuis zien we chef-kok en eigenaar Jan ­Melis.

De kaart



- Themavonden met bijvoorbeeld kreeft en mosselen. - Voorgerechten ­variërend van € 9,50 tot € 13,50. - Hoofdgerechten variërend van € 16,50 tot € 24,50. - Nagerechten variërend van € 6,50 tot € 9,50. - Openingstijden: maandag en dinsdag gesloten. Overige dagen geopend vanaf 17.00 uur. - Voor meer informatie: portedeprovence.nl

De kaart is Frans georiënteerd met een aantal klassiekers die we nog zelden tegenkomen zoals Franse uiensoep, slakken en kikkerbillen. Kikkerbillen uit eigen land mogen de Fransen niet meer eten. Wij ook niet. Het is een beschermde diersoort. Nu komen de cuisses-de-grenouille (kikkerbillen) uit Indonesië.

Keuzemenu

Het suggestiebord beveelt enkele mosselgerechten aan. Wij worden getriggerd door het vier gangen keuzemenu voor slechts 24,50 euro. Knabbelend van het bakje nootjes en proevend van een glas Marcel Martin Sauvignon Blanc, 2017, maken we een keuze uit het menu. Mijn gast kiest de carpaccio van hertenfilet met Old Amsterdam (kaas) en preiselbeeren (veenbes).

De chef is bepaald niet zuinig met de uitstekend smakende hertenfilet. Een royale hoeveelheid Old Amsterdam, wat rucola en enkele lepeltjes preiselbeeren compôte. Voor dit ongecompliceerde gerecht is versheid het motto en dát is het!

Mijn voorgerecht is een taartje van minuscuul kleine blokjes aardappel, op smaak gebracht met sjalot, peper en zout: een smakelijke bite. Afgedekt met fijngesneden gerookte zalm, een klassieke combinatie. Een gekookt kwarteleitje, Hollandaise saus (een saus op basis van boter, azijn en eierdooiers), krokant filodeeg en groen voor de garnering. Een fris gerecht. Ook broodjes en kruidenboter komen op tafel. De Sauvignon bevalt goed. We blijven erbij.

Wachtend op ons tussengerecht zien we een gezellig geroezemoes van gasten om ons heen. Alle tafels zijn bezet. Het voornamelijk piepjonge personeel is attent, vriendelijk en wordt uitstekend aangestuurd door de gastheer. Er komt geen gast iets tekort.

Botersaus

De bediening serveert onze volgende gerechten: voor mijn gast gamba’s in een licht pittige saus en voor mij de escargots (slakken) en kikkerbillen. De gamba’s zijn licht knapperig gebakken en sappig. De tomatensaus is romig en goed gekruid. Ik geniet ondertussen van de klassieker slakken en kikkerbillen. Het is de botersaus die het moet maken en dat doet-ie. De knoflook overheerst niet, er is een goede kwaliteit boter gebruikt. Het stelt tevreden!

We gaan door met het hoofdgerecht. Bij mijn gast komt kabeljauw met paddenstoelen en een luchtige truffelsaus. Een flinke moot eersteklas kabeljauwhaas, zacht gegaard, de lamellen vallen soepel los. Met de paddenstoelen en truffelsaus een goede smaakcombinatie. Ik krijg Ibérico varkenshaas (Ibérico varken komt uit het zuiden van Spanje, eet voornamelijk knollen en eikels, zijn raszuiver, niet doorgefokt, waardoor smaakvol vlees) met een saus van Pedro Ximenez (sherry), Ibericokroketje, plakje Ibericoham en blokjes wortel en knolselderij. Goed gegaard puik vlees, volle saus. Wil ik kritiek hebben? Dan is het op het kroketje, dat is een smakeloze gefrituurde meelbal. Een schaal friet en salade wordt apart erbij geserveerd.

Bij het vlees schenkt de bediening een glas rode wijn, Lavila, zwart fruit, soepel en in goede balans.

We maken de avond compleet met het dessert. Een crème brûlée (custard met gekarameliseerd laagje suiker) van vanille. Op stijlvolle wijze geserveerd in een breed, gietijzeren schaaltje. Versierd met kaneelijs en slagroom. Ik heb gekozen voor de kaneelparfait met gestoofde schijfjes peer en karamelsaus. Beide desserts zijn smakelijk.

Samenvattend onder het genot van een kop koffie zijn we het unaniem eens dat de minimale prijs van ons royale menu ons verbaast. Het eten is goed zonder spectaculair te zijn.

Dit is een perfecte locatie voor een betaalbaar diner. We keren tevreden naar huis.