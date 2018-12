Geen indianen bij Geronimo! Wél een creatieve ‘chief’

Over de Tong‘Live well. Sin a little’, zondig af en toe een beetje en geniet. We nemen deze lijfspreuk van Geronimo in Hilvarenbeek serieus.

Volledig scherm Gepassioneerd licht chef-kok Joost van Nunen Geronimo de gerechten toe. © Dolph Cantrijn

Restaurant Geronimo ligt aan het pittoreske ­Vrijthof in Hilvarenbeek met uitzicht op de indrukwekkend verlichte Sint-Petruskerk. Op het plein staat een prachtige kerststal met levende have, ooit uitgeroepen tot mooiste kerststal van de omgeving. De aankomst bij het restaurant is hierdoor sfeervol.

Het restaurant dankt zijn naam aan een beroemd Indiaans opperhoofd, een krijger en filosoof tegelijk. Zijn lijfspreuk nemen chef-kok Joost van Nunen, partner en gastvrouw Angelique Coppens letterlijk. ‘Live well. Sin a little’, zondig af en toe een beetje en geniet. Dat schept verwachtingen.

De kaart



- 2 Sins lunchmenu (voor- en hoofdgerecht) € 25,00 - 2 Sins lunchmenu (hoofd- en nagerecht) € 29,00 - 3 Sins menu (Bib Gourmand) € 37,00 - Little Sins voor de kleintjes € 12,50 - Voorgerechten variëren van € 7,- tot € 14,50 - Hoofdgerechten variëren van € 21,00 tot € 29,00 - Nagerechten ­variëren van € 11,00 tot € 13,50 - Openingstijden: maandag gesloten. Overige dagen van 12.00 uur- 00.00 uur geopend.- - Voor meer informatie: geronimo-restaurant

De ontvangst is hartelijk. Geronimo, voorheen het Kookhuys, heeft aan het interieur weinig veranderd, behalve voor warme roodtinten aan de muren. Aan de muren hangen kleurrijke foto’s, alles te maken met genieten van het leven. Op weg naar het sanitair zijn de koks te zien in de keuken welke is afgeschermd met een glaswand. Wij krijgen een tafel bij de stenen schouw met elektrische sfeerhaard erin. Verwachten we hier een Indiase krijger te zien? Niets is minder waar. Een groot Mariabeeld met vleugels staat naast onze tafel op een console.

We kiezen het 3 gangen Bib-Gourmand menu. Dit is een waardering van de Michelingids voor een drie gangen keuzemenu voor de prijs van 37 euro. Bij ons aperitief krijgen we achtereenvolgens drie amuses. Een hoorntje met tikka masala gekruid. Crème van bloemkool met een fumet (bouillon) van schaaldieren en chorizo. Een plateau met kerstversiering en verlichting waar we in de hoek een piepklein gevuld bladerdeegbakje met crème van dashi (Japanse bouillon) vinden.

Quote Een knapperig kroketje van kervelwor­tel en boerenkool is een verrassing.

Een mooi gerecht

De amuses knallen niet echt. Dat wordt goedgemaakt door onze voorgerechten. Geserveerd door een van de koks. Gepassioneerd licht hij zijn gerechten toe. Zalmtartaar, subtiel op smaak gebracht met jang, een Ko­reaanse vinaigrette van gefermenteerde sojabonen, wasabi mayonaise, rolletje van komkommer in zoetzuur gevuld met courgette en taugé, een ijsje van komkommer en wasabi. Fraaie smaakcombinaties en een zorgvuldig versierd bord met fris groen en eetbare bloemetjes. De gastvrouw schenkt er een glas Weissburgunder, Siben, 2015 bij. Licht fruitig met een mooie afdronk.

Aan mijn kant komt een vegetarisch gerecht: Freekeh (graanproduct van geroosterde groene tarwe), aangemaakt met zongedroogde tomaat. Eromheen wortelcrème, gerookte schorsenerencrème, groene asperges, bloemkoolroosjes, licht gerookt en door tempura gehaald met Licor 43, Savoracrème (mosterdsoort) en brandnetel kletskopje. Knap dat de chef met een, eigenlijk, muffe graansoort een sprankelend vegetarisch gerecht weet te maken.

In het glas komt Grand Ardèche Chardonnay, Louis Latour. Ondertussen verwent de gastvrouw ons met heerlijk huisgemaakte warme broodjes maar ook met charmante en bescheiden aandacht.

Mokka

De chef zelf komt onze hoofdgerechten serveren. Bij mijn gast komt een wildtrio van fazant, edelhert en stoof van everzwijn, royaal geserveerd met een volle rode wijnsaus. Prachtig mals bereid vlees. Een knapperig kroketje van kervelwortel en boerenkool is een verrassing. Een mooi gerecht. Een volle rode wijn uit Australië, Carnivor, Cabernet Sauvignon, 2015 begeleidt het wild. Bramen, kersen en mokka strelen het verhemelte. Ik krijg parelhoen, zacht gegaard in jus de veau (kalf) met risotto in mousseline (luchtige saus op basis van eierdooiers) waarop flintertjes gekonfijte rode ui. De opmaak van mijn bord steekt schril af tegen dat wat we tot nu toe gezien hebben: twee gehalveerde repen parelhoen­filet liggen een beetje troosteloos naast een ‘soepje’ van risotto waar de kleur van rode ui in uitloopt. Het vlees is overheerlijk mals. Ook de risotto is smeuïg en smaakvol maar het ‘oog’ is diep teleurgesteld.

De desserts zijn een fraaie afronding! We smullen van fluweelzacht yoghurtijs met mandarijn, bestrooid met een vleugje sumak (mengsel van verschillende rode besjes), gel van citroengras en grapefruit, boter van speculaas en blauwe bes, stukjes stroopwafel, walnoten in karamelchocolade. Het glas Tokaji Pajzos is een geurend zoete aanvulling. Het espresso-ijs van Catunambú koffiebonen is romig en overheerlijk. De stukjes gingerbread met zoethout en kletskop van gerookte amandelen rond het ijs zijn knapperige zoete verleidingen.

We sluiten af met een kopje koffie. Geronimo is beslist een aanwinst voor Hilvarenbeek. De bijzondere gastvrijheid straalt af van de hartelijke gastvrouw Angelique en de creatieve chef-kok Joost. De samenwerking tussen koks en bediening in het restaurant is sympathiek.