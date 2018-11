Hart voor de Italiaanse keuken

Over de TongBij het Boxtelse restaurant Di Piu gaat het vooral over leven en liefde voor de Italiaanse keuken. Smakelijke en ongecompliceerde gerechten, en daar horen geen frites bij!

Volledig scherm Altin Mucaj serveert het hoofdgerecht uit. Op de achtergrond de open keuken van Di Piu. © Dolph Cantrijn

Het Italiaanse restaurant Di Piu in Boxtel rijd je niet onopgemerkt voorbij. Het licht geschilderde pand is fraai verlicht en steekt opvallend af in de ietwat saaie Stationsstraat. De grote ramen aan de voorkant geven meteen een kijk op de open keuken.

Op deze regenachtige avond willen we maar wat graag naar binnen. De ontvangst van eigenaar en gastheer Altin Mucaj is bijzonder vriendelijk. Onze jassen worden aangenomen en we mogen een tafel uitzoeken.

De kaart



- Speciale groepsarrangementen vanaf 10 personen á € 26,- pp. - Voorgerechten ­variërend van € 4,50 tot € 9,95. - Hoofdgerechten variërend van € 17,95 tot € 21,95. - Pasta’s € 14,95. Nagerechten variërend van € 5,95 tot € 9,50. Voor de bambino’s zijn de porties aangepast en de prijs ook. - Voor meer informatie: restaurantdipiu

Aan de raamkant zijn de tafels met tafellinnen gedekt. In de diepe zaak staan op de zwarte stenen vloer genoeg houten tafels gedekt met lopers om een fijn Italiaans feestje te bouwen. Een gedeelte wordt door een houten open kast min of meer afgescheiden. De inrichting wordt speels door kristallen kroonluchters en een grote beschilderde bar. Wijnrekken en spiegels sieren de wanden.

Altin Mucaj heeft een Albanese achtergrond en in no time praat hij ons bij over zijn leven en liefde voor de Italiaanse keuken. Met zijn vrouw Lotte achter het fornuis heb je het hier dus over twee mensen met hart voor hun eigen bedrijf.

Tegelijk met de kaart krijgen we een mandje met warm stokbrood en kruidenboter. Met een glas Pinot Grigio delle Venezie doen we ons daaraan tegoed.

Open wijnen

De kaart biedt een ruime keuze en is sympathiek geprijsd. Van de kaart stellen we een drie gangen menu samen á 27,50 euro. Bij sommige gerechten komt een meerprijs. De uitgebreide wijnkaart krijgt applaus. We zien dat de gastheer graag een goede fles serveert en ook aandacht besteedt aan open wijnen.

Ons driegangen menu begint met Gamberi alle Spiedo, gamba met pancetta en Italiaanse kruiden. Zuinigheid is de chef vreemd. Mijn gast kijkt op een bord met twee spiesen waartussen uit de kluiten gewassen gamba’s en kleine blokjes pancetta (Italiaans spek) geregen zijn. Knapperige frisse salade en een likje romige citroenmayonaise ernaast.

De gamba’s zijn sappig en hebben een goede bite. Het spek geeft een pittige swing mee. Het lichte zuurtje in de luchtige mayonaise maakt het compleet.

Ik krijg parmiggiana di melanza, aubergine, mozzarella, Parmezaanse kaas en tomaat. Een goed gevuld bord met schijfjes aubergines waartussen plakjes mozzarella gedrapeerd liggen. Het gerecht is even onder de grill geweest waardoor de mozzarella gesmolten is. Flinters Parmezaanse kaas er omheen en een lepel tomatencrème ernaast. Een vers toefje salade als slot er aan toegevoegd. Beide gerechten zijn ongecompliceerd en smakelijk. Je proeft wat je ziet.

Eenvoud

We gaan door met Tagliata di manzo, ossenhaas met rode wijnsaus en ­ravioli Carciofo alla ligure, gevulde pasta met artisjok. Het vlees is van onberispelijke kwaliteit. Boter­mals met een perfecte cuisson (gaarheid). Geserveerd op blokjes geroosterde koolrabi, lepeltje rode wijnsaus, Parmezaanse kaas en rucola een topper. Over de ravioli zijn we zeer tevreden. De pasta is smeuïg alsook de zachte artisjokvulling. Het gerecht krijgt iets hartigs mee van de pesto-olie, Parmezaanse kaas en geroosterde pijnboompitten. Ook deze gerechten schitteren door eenvoud.

Op de kaart staat dat bij alle hoofdgerechten frites, groenten en salade geserveerd wordt! Wij zeggen: niet doen! Frites hoort niet in een ­Italiaans restaurant.

De salade mag natuurlijk blijven, het schaaltje is ruim gevuld met krakend verse slasoorten, tomaat en olijven, aangemaakt met een frisse lichtzure dressing.

Quote Over de ravioli zijn we zeer tevreden.

De pasta is smeuïg alsook de zachte artisjok­vul­ling

De gastheer schenkt een Luccarelli Rosso Sangiovese-Primitivo, Puglia bij het vleesgerecht. Een kruidig glas en aroma van rood fruit.

Voor de hand liggen onze Ita­liaanse desserts: limoncello tartufo, ijsbonbon van limoncello en tiramisu. Op de limoncello tartufo heeft de chef weinig invloed gehad, die komt van de groothandel en is zoals het hoort te zijn. Het ijs is koud, zoet en zuur. De tiramisu in een glazen schaaltje, op het bord geserveerd met slagroom en lijnen chocoladesaus is romig en goed. Misschien stelt het dessert wat teleur maar voor de prijs van dit menu zijn een combinatie van producten van specialisten enerzijds en eigen ambacht anderzijds ­acceptabel.

Een overheerlijke espresso tot slot. We begrijpen de naam van het restaurant beter: ‘Di Piu’ staat vrij vertaald voor ‘meer’. De pure en met zorg bereide gerechten vragen om ‘meer’. Lotte en Altin zijn een uitstekend team. We gaan goed geluimd de deur uit.