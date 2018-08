Over de TongBuiten bij Tuincafé De Witte Zwaan in Berlicum is het een bonte kermis van kleuren. Die zien we terug in de gerechten die soms op volle borden worden uitgeserveerd.

Intieme hoekjes met houten tafels en banken tussen het groen bieden privacy in de tuin van Tuincafé De Witte Zwaan.

Berlicum is een typisch Brabants dorp met een mix van inwoners welke de stad ontvluchten en dorpelingen die hier geboren en getogen zijn.

Aan de drukke Hoogstraat ligt Tuincafé De Witte Zwaan. Aan de voorkant staan steigerhouten banken voor een snel drankje. Binnen is het een mix van kleurrijk hout. Een grote bar aan de linkerkant. Het is een lange diepe zaak met een ietwat rommelige uitstraling door verschillende tafels en stoelen in diverse kleuren. Achterin een serre met formica tafeltjes en knalgroene en fel blauwe kunststof stoelen.

Via de serre lopen we naar het tuinterras. Buiten domineert de kleur appelgroen afgewisseld met rood. De gekleurde parasols, banken en kussentjes in de rotanstoelen geven een fleurige touch aan het vele groen in de tuin. Intieme hoekjes met houten tafels en banken tussen groen bieden privacy. We kijken uit op bakken gevuld met hortensia’s, lavendel en geraniums. Achter in de tuin is een speeltuin voor de kinderen. Het personeel gekleed in zwarte T shirts komt joviaal een drankje opnemen en de kaart brengen. Losse stevige A4tjes geklemd op een plank.

De kaart



- High beer of high wine, proeverij van 3 verschillenden bieren of wijnen met bijpassende hapjes: € 18,50 pp - Afhaalkaart, lunch, salades, diner variërend van € 7,25 tot € 14,95. - Voor meer informatie: dewittezwaan.nl

Loy Feijen, chef-kok en Henk Somers, gastheer, beloven ons op hun site een positieve verrassing en liefde voor lekker en eerlijk eten in een gemoedelijke sfeer. De gemoedelijke sfeer is er in ieder geval.

We verruilen het gezellige terras voor de serre. Een wespenplaag vergalt ons plezier om buiten te eten.

We kiezen om te beginnen voor de Proeverij van diverse lekkernijen. Op tafel komt een grote plank deels gevuld met gerechtjes van de kaart. We nemen even de rust om dit drukke tafereel te bekijken. De plank ligt overvol met van alles door elkaar. De gerechtjes liggen verstopt tussen allerlei garneringen zoals repen komkommer, gehalveerde tomaatjes, reepjes wortel, paprika, sinaasappel en blaadjes sla. Tussen al deze frutsels vinden we een kopje courgettesoep, muf smakend. Een klein mootje licht gerookte botervis, de vis is smakelijk. Ook het stokje met kippendijtje is mals. Twee plakjes car­paccio gewikkeld om rucola sla met pesto delven het onderspit door de sterke smaak van de rucola en de lijnen truffelmayonaise. Een plakje vitello tonnato (kalfsvlees met tonijnsaus). Het schijfje gegratineerde geitenkaas moeten we delen. We vinden ook twee lauwe gefrituurde inktvisringen. Het is een slordig en niet aanlokkelijk ogend geheel.

We drinken er een glas Pipoli, Basilicata, Greco-Fiano, 2017 bij. Een fruitige Italiaanse wijn met een vleugje tropische vruchten en citrus. Een gemakkelijk glas.

Mals

Mijn gast heeft als hoofdgerecht voor de kogelbiefstuk gekozen. Verstopt onder een ferme toef knapperig gebakken flinters ui, aardappelchips en een bosje tijm ligt een uitstekend gebakken kogelbiefstuk. Mooi rosé gebraden en mals. De saus is zout en donker en moet sjalottensaus zijn. Wij vermoeden van de groothandel. Een schaaltje frisse salade en friet met mayonaise vult het gerecht aan.

Ik heb gekozen voor de vegetarische creatie van de chef. Het gebeurt niet vaak maar nu deins ik achteruit van het onbegrensd gevulde bord wat geserveerd wordt. Het heeft kleur, dat is beslist zeker maar vega koken wil niet zeggen dat je het bord volplempt met je groentetuin. Het is de tentoonstelling die bepaalt en is hier overvol! Uit een berg puree van zoete aardappel steken enkele gehalveerde, op de barbecue gegaarde, wortelen en groene asperges. Eromheen liggen bloemkool en broccoliroosjes, gehalveerde tomaatjes, blokjes van snijboontjes, een lepel roomkaas tussen de groenten. Afgetopt met een bergje gefrituurde uiensnippers. De groenten zijn in ieder geval vers. We drinken er een glas Luccarelli , Puglia, 2017 bij. Een volle wijn met een aroma van rood fruit. Het water mogen we zelf op het terras tappen indien gewenst.

We wagen ons aan het dessert met een dame blanche en wederom de creatie van de chef. De dame blanche wordt geserveerd met twee ballen vanille ijs, gegarneerd met physalis (goudbes) en takje rode bessen. In een kannetje ernaast chocoladesaus.

Mijn gast is teleurgesteld door de matige bijna koude chocoladesaus.

De creatie van de chef is een diep bord gevuld met gestoofde rabarber, gehalveerde aardbeien, jam van rood fruit, toefjes hangop, physalis, rode bes, chocoladeflinters en een krokant koekje. Ook hier is de drukke signatuur van de chef aanwezig. Tussen de met steranijs gegaarde rabarber proef ik een stuk steranijs in mijn mond.

We sluiten af met een kopje koffie. Het tuincafé is een leuke zonnige locatie met vriendelijk personeel. De sfeer is onmiskenbaar gemoedelijk. De creaties van de chef links laten liggen, dan is het hier best in orde.