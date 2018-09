Over de TongDe chef van restaurant Prikkelz in Eersel weet de klassieke keuken uitstekend te combineren met de trend van deze tijd.

Volledig scherm De klassieke inrichting van restaurant Prikkelz vergroot de ‘Franse’ beleving. © Kees Martens/Meulenhof

De Hint in Eersel doet denken aan een idyllisch pleintje in Zuid- Frankrijk. Tussen de statige panden ligt restaurant Prikkelz. Lang geleden zal hier een boerderij geweest zijn. Tenminste die uitstraling heeft het. Eigenaar en chef-kok Dirk Zwerts staat hier al enige jaren garant voor een stabiele en ster-waardige keuken.

Bij binnenkomst worden we hartelijk ontvangen door gastheer Bram Klinge. De klassieke inrichting en de Franse chansons op de achtergrond vergroten onze ‘Franse’ beleving. Het balkenplafond is wit geschilderd, afgewisseld met donkere bielzen. Aan de licht getinte muren hangen verschillende olieverfschilderijen in brocante lijsten. Her en der staan zijden boeketten bloemen. Langs de wanden zachtgroen getinte leren banken. De tafels zijn strak gedekt met linnen. In het midden staat een tafel op een Perzisch tapijt, met onder andere de wijn welke geschonken wordt bij de gerechten. De sfeer is intiem met een bescheiden aantal tafels.

Zo is ook de kaart, bescheiden. De keuze is minimaal; de chef gaat duidelijk voor zijn signature menu’s.

De kaart



- Surprise menu’s 2 gangen lunch á € 25,- pp. - 3 gangen menu á € 35,- pp. - 4 gangen menu á € 45,- pp. - 5 gangen menu á € 55,- pp. - 6 gangen menu á € 65,- pp. - Passende wijnarrangementen variërend van € 18,50 tot € 39,-. - Voor meer informatie: restaurantprikkelz.nl

De avond start met twee elegant opgemaakte appetizers. In een bloemkoolbakje een combinatie van luchtige puree van bloemkool, abrikoos, afgetopt met gepofte rijst voor de bite. Op een decoratief ornamentje ligt een minuscuul karamelkletskopje gevuld met een smaakvolle crème van kippenlever, gegarneerd met bladgoud. Een uitstekend begin.

De gastheer vertelt ons ondertussen dat er geen wijnkaart is en vraagt om zijn vertrouwen voor de wijnkeuze bij ons viergangen menu. Dat doen we met genoegen.

Ons voorgerecht is gegrilde hamachi (yellowtail kingfish, gekweekt) met groene appel, geitenkaas, ijs van groene appel met olijf, venkel en sardientjes. Een fraai gerecht; de zilte smaak van de hamachi, fris zure appel en vleugje geitenkaas komen mooi samen. De kleine stukjes sardien geven het gerecht een vleugje zout. Het nog warme huisgemaakt broodje erbij valt goed in de smaak.

In het glas komt Picpoul de Pinet, Combe Rouge, 2016. Een frisse wijn, ietwat citrusachtig.

Quote Een goede soufflé maken vraagt vaardig­heid. Je herkent het vakman­schap

In de volgende gang komt voor mijn gast en mij de variatie. De neusvleugels van mijn tafelgenoot gaan open van de geur van geschaafde verse Italiaanse truffel welke geserveerd wordt. De truffel is rijkelijk over de huisgemaakte linguine (lensvormige pasta) geschaafd. Er omheen liggen in lepeltjes saus van schaaldieren stukjes carabinero (Surinaamse reuzengarnaal) en de kop van de garnaal. Deze smaakexplosie maakt indruk. Een volle witte wijn uit Georgië, Qvevris Rkatsiteli, gaat dit gerecht begeleiden. Een droge volle strogele wijn met een vleug noten en gedroogd fruit in de afdronk.

Ik krijg in broodkruim gebakken soufflé van zeetong (basis eigeel en eiwit met toevoeging. Bereid in oven) met bearnaise (saus van opgeklopte boter, eigeel en onder andere kruiden). Als garnering Little gem (slasoort), gebakken in mosterd. Aan dit gerecht herken je het vakmanschap van een chef. Een goede soufflé maken vraagt vaardigheid. De soufflé is zacht van binnen, het dunne broodkruim er omheen is knapperig. De bearnaise is fluweelzacht.

De gastheer schenkt hierbij een glas Chardonnay Villa Maria uit Nieuw Zeeland 2017. Exotisch en vol. Beide gerechten zijn om in te lijsten.

Tafelzilver

Ons uitzicht op de ouderwetse klapdeur naar de keuken beginnen we steeds meer te waarderen. Met enige afgunst zien we het prachtige zilveren tafelbestek voor het hoofdgerecht ingedekt worden. De chef kocht het tafelzilver van collega Louis De Boeck, ooit de eerste chef met een Michelinster in de Kempen.

We gaan door met ree en een jus van specerijen, meiknolletjes, knolselderij, bospeentjes, gefrituurd aardappelballetje. Het hoofdgerecht met ingetogen kleuren van de herfst schittert door de puurheid van het perfect gebraden vlees en de jus, hoog op smaak. We drinken er een Portugese Dao, Saes, 2016 bij. Aardse tonen en intense volle afdronk.

We doen ons te goed aan het dessert: ijsmousse van koffie tussen twee oublies (wafel) geklemd, huisgedraaid ijs van koffie, chocoladekrul en praliné. Daarbij als dessertwijn een glas Croix Milhas, Maury Grenat, 2012.

Bij de koffie en friandises zijn we het erover eens dat het eten verfijnd is. De chef weet de klassieke keuken uitstekend te combineren met de trend van deze tijd zonder het toevoegen van gel’s, schuimpjes en wolkjes. De vreugde van de chef is verpakt in heerlijk eten. De bediening is buitengewoon charmant en attent.

We rijden graag nog eens een paar kilometers om voor Prikkelz.