Over de TongBrasserie Boven de Rivieren in Sleeuwijk heeft de uitstraling van een chique strandtent. We gaan op zoek naar het ‘wauw-gevoel’.

Volledig scherm Boomstammen versierd met zijden bloemen dragen bij aan de sfeer in het restaurant. © Dolph Cantrijn

Met een uitzicht over een schattig jachthaventje, uiterwaarden en de Merwede zitten we hoog en droog bij Brasserie Boven de Rivieren in Sleeuwijk. Het etablissement zit op de eerste etage. Rondom is een groot terras. We krijgen een tafel aan de raamkant en hebben een prachtig uitzicht over boten, weilanden en het water. De uitstraling van het restaurant heeft veel weg van een chique strandtent. Grote glazen kruiken, omgetoverd tot lampen hangen aan het licht gekleurde houten plafond en springen in het oog. Boomstammen versierd met zijden bloemen staan in het midden. Achter de grote bar is de open keuken.

De kaart



- Culinair fietsen ­arrangement á € 35,- pp. - High tea arrangement á € 22,50. - Uitgebreide lunchkaart variërend van € 3,25 tot € 15,00. - Samen delen van 11.00-17.30 uur diverse gerechtjes variërend van € 8,50 tot € 10,00. - 2 gangen verrassingsmenu € 29,50. - 3 gangen verrassingsmenu € 32,50. - Openingstijden: Maandag gesloten. Dinsdag t/m zondag van 11.00-21.00 uur. - Voor meer informatie: bovende­rivieren.nl

De keukenbrigade onder leiding van eigenaar en chef-kok Michel ­Verweijmeren zien we druk in de weer. De tafels zijn van gelakt wit hout en enkele zijn gedekt met tafellinnen. Op de tafels liggen servetten gewikkeld in raffialint. De stoelen zijn afwisselend van bruin leer en gestoffeerd met een oud-roze tint. We raken zomaar in een vakantiestemming.

De horeca klaagt over personeelstekort. Daar is hier niets van te merken. Er lopen maar liefst zes jonge serveersters rond, gekleed in witte blouse, zwarte sloof met bretels.

Licht geschroeid

We bestellen een aperitief en vragen om de kaart. Daar moeten we even moeite voor doen. De bediening wil ons graag aan het verrassingsmenu hebben. Vanavond hebben we geen zin in de surprise van de chef. Ook niet in het Bib-menu, een menu volgens Bib Gourmand met uitstekende prijs-kwaliteitverhouding; 37 euro voor drie gangen.

De kaart is overzichtelijk, niet te uitgebreid en schappelijk geprijsd.

We krijgen op een grote plank diverse soorten brood met gezouten boter en een appetizer. Op een schijfje bavarois van spinazie ligt een rolletje gerookte zalm gevuld met een vismousse. Kroepoek van wasabi en takje groen sieren het bordje. De spinazie is herkenbaar. De gerookte zalm vooral zout.

Onze voorgerechten zijn runder tataki en buikspek. Mijn gast kijkt naar een mooi opgemaakt bord met plakjes rundvlees, de rand is heel licht geschroeid, het vlees rood zoals het hoort. Gekruid met kimchi (mengsel van zurige kruiden). Het bord is opgemaakt met mango, radijs en chioggiabiet (gekleurde bietsoort) en toefjes frisée sla. Smaakt het ook? Mijn gast raakt niet echt in vervoering. Op mijn bord liggen drie knapperig en sappig gebakken gamba’s tussen balletjes watermeloen, gehalveerde sugarsnaps, tipjes balsamicocrème en onder enkele toefjes salade vind ik een piepklein droog en vlak smakend stukje buikspek. Het spek is een teleurstelling. Onze voorgerechten moeten het hebben van de opmaak.

We drinken er een glas witte huiswijn, Bodegas Piqueras, Verdejo bij. Een biologische wijn met een droge vlotte afdronk.

Uitstekend gebakken

Als hoofdgerecht eten we ossenhaas en scholfilet. De ossenhaas ligt in een plasje zwarte knoflooksaus en groenten zoals maïskolfjes, broccoli, bospeentjes liggen er fraai omheen gesitueerd. Mijn gast is uitermate te spreken over de botermalse en perfect gebraden ossenhaas. Aan mijn kant komt de scholfilet met hollandaisesaus met eveneens een fraai opgemaakt garnituur van bospeen, aardappelpuree en slablaadjes. De scholfilet is uitstekend gebakken. De hollandaisesaus, een saus op basis van boter, eierdooiers en azijn, is een misser. Mijn speekselklieren trekken samen door de hoeveelheid azijn. Oprecht jammer. Een schaal uitstekende en bloedhete knapperig gebakken friet maken het goed.

Bij het vlees schenkt de bediening een glas rode wijn: Ficada Peninsula de Setubal 2015, vol en fruitig.

De zoete afsluiting is voor mijn tafelgenoot bounty met Pina colada en kokos en voor mij het tropische dessert. Een koelkastkoude bounty ligt tussen kokosijs en kokosmousse. Tipjes crème van Pina colada en kokosrasp rondom. Dat zou gewaagder kunnen. Het tropische dessert is een smakelijk na-zomers dessert en oogst meer succes. Een variatie met lychee (Chinese vrucht), meloenijs, mousse van vanille en ananas.

Bij de koffie komen kokos en bessencakejes en fudge op een schaaltje.

We zijn het er over eens dat we zeker niet slecht gegeten hebben. Ondanks dat de borden prachtig opgemaakt zijn, missen we op tafel het ‘wauw-gevoel’. De meeste jonge medewerkers van de bediening zijn vriendelijk maar missen ervaring; ze lopen voortdurend rond maar zien niet dat je om aandacht vraagt. We attenderen de bediening op de vergeten rode wijn op de rekening, die krijgen we aangeboden. Het zal een optelsom zijn van een zeer drukke zaterdagavond dat wij de deur uit gaan met een gevoel dat het hier vast ook ánders kan.