Jongleren door de wereldkeuken

Volledig scherm Chefkok Davy Stevens maakt een voorgerecht van een Argentijnse gamba met schuimsaus. Ondertussen schenkt gastheer Peter de Ruijter een gepaste wijn in. © Dolph Cantrijn

Is er nog iemand die zich de naam Falcon herinnert? Regenkleding? In de jaren 60-70 was Falcon het bedrijvige hart aan de Piushaven van Tilburg. Vijftig jaar later is het pand in gebruik genomen door diverse bedrijven waaronder Eethuis Twintig.

Het witte gebouw met grote letters Falcon erboven valt meteen op. De website, door Falcon-buurman gemaakt, is sympathiek en uitnodigend. Bij binnenkomst is links een loungehoek. Een sfeervolle plek met uitzicht op de Piushaven. Opvallend is de grote eetbar met daarachter de open keuken en de prachtige behangwand met flamingo’s.

De bediening roept op een afstandje naar ons: ‘Zegt u het maar’. Ik houd een antwoord ‘twee friet met’ voor me. Ze wijst ergens naar een kapstok bij de deur: ‘Daar kun je je jas kwijt’. Het eerste belangrijke moment bij binnenkomst in een restaurant, is de ontvangst. Deze dame heeft dat niet begrepen.

De kaart



- Bij Twintig kun je terecht voor een gevarieerd ontbijt. Bijvoorbeeld healthy breakfast á €14,90. - De koude voorgerechten: €10,50. - De hoofdgerechten zijn €20,50. - Nagerechten zijn €7,75. - Een driegangen menu mag zelf van de kaart samengesteld worden en kost €33,50. - Vanaf februari: verrassingsmenu’s vanaf €36,-. - Openingstijden:maandag gesloten.Dinsdag t/m vrijdag 12.00 - 23.00 uur. Zaterdag en zondag 10.00 uur-23.00 uur. - Voor meer informatie: eethuistwintig.nl

We hebben ons gesetteld naast een magnifieke kunstboom in het midden van de zaak. De oude fabriekshal is sfeervol opgepoetst tot restaurant. De historie is voelbaar. Chef Davy Stevens staat achter het fornuis. Hij combineert in zijn keuken oud-Hollandse inleg en fermentatietechniek met Franse en Aziatische producten. Dat klinkt veelbelovend. De kaart is verwerkt in een levendig magazine.

Zowel voor-, hoofd- als nagerechten hebben dezelfde prijs. Een drie gangenmenu mogen we van de kaart zelf samenstellen á € 33,50. Achter de gerechten staat een letter welke verwijst naar een wijnadvies. Een appetizer in de vorm van een knapperig rondje brood belegd met scheermes, crème van zeekraal en kuit van zalmforel hapt gemakkelijk weg.

Vooraf nemen we spring roll gevuld met paddenstoelen en kreeftensoep met krab. De zachte spring roll gemaakt van Vietnamese rijstvellen is gevuld met in kleine stukjes gesneden paddenstoelen, op smaak gebracht met een crème van soja en togarashi (Japanse kruidenmix). Een evenwichtig op smaak gebracht vegetarisch voorgerecht. De frisse en mild pittige dressing erbij met een Japanse toets is helder groen van kleur. De hazelnootcrumble zorgt voor de bite.

Mijn kreeftensoep heeft diepte, is goed bereid, heeft de juiste pittigheid. Summier gevuld met krab en rijkelijk gegarneerd met lijntjes room, op smaak gebracht met saffraan. Geserveerd met geroosterd brood van Falcon-buurman bakker Jan van Riel. De bediening moeten we overtuigen dat we écht witte wijn besteld hebben in plaats van rode. We drinken een glas Sloveense wijn: ‘Tri’ Pure Furmint, 2017. Een sappig en fruitig glas.

Kruidenmengsels

Het serviesgoed is prachtig. Maar serveer een spring roll met dressing liever niet in een diepe schaal met hoge rand. Dat is roeien met je bestek in plaats van ermee eten en het kiepert je bord uit.

Mijn gast is vegetariër. Als hoofdgerecht wordt een landschap van ingrediënten op haar bord geserveerd. In chronologische volgorde: Hummus (pasta van onder andere kikkererwten en sesamzaad), muhammara (pasta van walnoten en geroosterde rode pepers), Labneh (hangop), tabouleh (salade met bulgur, tomaat, ui, munt, peterselie), fattoush (onder andere knoflook, kruiden, komkommer, pitabrood), falafal (balletjes van gefrituurde kikkererwten), kibbeh (onder andere deeg van bulgur, uien, aardappel, pompoen). Het hele Midden-Oosten is op het bord vertegenwoordigd. Inclusief kleine stronkjes ingelegde véél te zure bloemkool, olijven en Libanees brood. Jammer dat de hoeveelheid aan zinderende kruidenmengsels totaal niet tot zijn recht komen en zonder interesse op het bord gekwakt zijn. Overdaad schaadt.

Ik prijs me gelukkig met een voortreffelijk gebakken duivenborst. Aan de rand geschroeid, rood van binnen. Precies de juiste cuisson (gaarheid). De jus van oude jenever en gevogeltefond is goed op smaak. Met de knapperige polentakroketjes en de oerklassieke pastinaken een fijn hoofdgerecht. We drinken een licht kruidige rode Spaanse wijn erbij, Garnacha Pedro Luis Jumilla 2017.

Een dessert kan mijn gast niet meer aan. Ik snoep alleen van de lauw warme savarin (luchtige cake in tulbandvorm) van chocolade. De chocolade komt van – ook een Falcon-genoot – chocolaterie Huize Geers. De cake is smeuïg, zacht, vol van chocolade. Tipjes kastanjecrème en mandarijnen voor de garnering. In het holletje een lepeltje crumble van witte chocolade. Likkebaardend lekker.

Conclusie: op het vegetarische hoofdgerecht na kookt de chef prima. De bediening is losjes, af en toe wat slordig maar overwegend vriendelijk.

Als er op de rekening een niet bestelde fles bruiswater staat, moet u, gastheer, niet naar mij verongelijkt kijken maar naar degene die de fles op de rekening van onze tafel zet.