Krakend verse en stoere gerechten

Over de TongDe chef-kok van de Kaserne in Den Bosch kookt in zijn ingebouwde diepzeecontainer zijn verrassende en inventieve gerechten. De producten zijn van superbe kwaliteit.

Volledig scherm De inrichting van de Kaserne is industrieel en hip. © Dolph Cantrijn

Een oude kazerne omtoveren tot een stoer en sfeervol hotel en restaurant is knap werk. Ondernemer Peet Hofmans durfde het aan. Hij bouwde op het terrein van de Willem 1 kazerne een ‘place to be’ in Den Bosch. Dat maakt ons nieuwsgierig om een kijkje te gaan nemen.

Het beloofde parkeerterrein is nog niet klaar. Omdat we een eind moeten lopen van een parkeerplek naar het restaurant, staan we kletsnat voor de deur. De teleurstelling wordt goed gemaakt door een hartelijk ontvangst.

De kaart



- Vier gangen koningsmenu á € 47,-. - Bastionmenu vier gangen á € 42,-. - Voorgerechten variëren van € 13,- tot € 19,-. - Hoofdgerechten variëren van € 19,- tot € 26,-. - Desserts variëren van € 12,- tot € 14,-. - Mogelijkheden tot private dining in de Frederik Hendrik salon. - De Kaserne beschikt over een aantal charmante hotelkamers. - Openingstijden: zondag en maandag gesloten. Dinsdag t/m zaterdag van 7.00 tot 00.00 uur. - - Voor meer informatie: dekaserne.nl

De inrichting is industrieel en hip. Betonnen dakconstructies zijn bewaard gebleven. Een indrukwekkende raampartij aan één kant. Op de betonnen vloer staan stoere tafels van hout. Gedekt met linnen servetten en bestek. Rondom tegen de wanden staan gestoffeerde banken en gedekte tafels. Wij zitten op prima bruin leren stoelen met uitzicht op een grote bar in het midden van de zaak. Chef-kok Bob van de Scheur kookt in een ingebouwde diepzeecontainer. De keuken is half open en we zien de koks aan het werk. De kaart is compact en geklemd op een metalen plaat.

Bij ons aperitief krijgen we in een minisoepbordje een amuse. Een crème van bospaddenstoelen, vinaigrette van bier, afgedekt met bieslook en een laagje gepofte rijst. Het oogt niet, de aanblik van gepofte rijst doet me altijd denken aan wriemelende wormen. Dát overwonnen hebbende, de smaak is hemels. De aardse smaak van de paddenstoelen, het fris zure van het bier, de licht gekruide topping met de rijst is een verrassende combinatie. De chef kopt goed in.

Mijn gast eet vooraf sous vide (vacuüm) bereide plakjes topinamboer (aardpeer) in een romig sausje van boter, kruiden en knoflook. Flinterdun gesneden zuring (kruid) als garnering. De smaak is zalvend, intens en kruidig. De bediening schenkt er een glas Côtes du Rhone bij, Esprit Barville 2017, fruitig met een vleugje vanille. Aan mijn kant komt in een krokante cilinder van aardappel dunne reepjes gesneden lauw warme gerookte paling, komkommer en appel. Eromheen in een fluwelig sausje, reepjes komkommer, appel en gerookte paling. Gegarneerd met stralend groene kruiden. Schitterend van eenvoud en subliem van smaak. Het glas Rioja, Campillo 2017 sluit prima aan door het zachte kruidenbouquet.

Ricotta

We hebben beiden voor een vegetarisch hoofdgerecht gekozen. Niet uit principe maar omdat de omschrijving op de kaart aantrekkelijk is. Mijn gast krijgt een bord gevuld met huisgemaakte tortellini (pastasoort), burrata (verse kaas gemaakt van mozzarella en room) en boerenkool op gestoofde spitskool met miso mosterd en een vleugje boerenkoolpesto. Rijkelijk bestrooid met gezouten ricotta. Voor de garnering knapperige boerenkool en slasoorten. Puur, frivool en eerlijk.

Ik heb gekozen voor de moussaka. Een krokante aardappelring is gevuld met een schijfje aardappel en aubergine. Opgevuld met een licht pittige vegetarische bolognese (pastasaus) met tomaat, ui en perfect gedoseerde kruiden. Er omheen ligt in lijnen room, paprikasaus en knapperige gefrituurde salie gedrapeerd. Ook dit gerecht blinkt uit in pure smaak. We schrapen onze royaal gevulde borden helemaal leeg! We worden blij van de presentatie.

Blokjes mango

Het dessert gaan we zeker niet overslaan. Aan mijn kant komt voor het oog een rommelig gevuld bord. Op een lepel hangop liggen blokjes mango, kiwi, ananas. Eromheen een saus van passievruchten en karamel. Lychee sorbet en crumble van huisgemaakte koek, gekruid met kerrie. Hoe heerlijk kan een bord met een aanblik van een smaakgoocheldoos zijn als de ingrediënten harmonieus op elkaar zijn afgestemd? Waanzinnig lekker dus!

Aan de andere kant komt een taartje van bloedsinaasappel in gelei op een chocoladekoekje. Geserveerd op een bordvullende laag friszuur smakende lemoncurd (crème op basis van citroen, boter, suiker en ei). Een verfijnde combinatie van ­citroensorbet, gekonfijte sinaasappel en basilicum als garnering.

Conclusie: de chef van de Kaserne kookt verrassend en inventief. De kwaliteit van de producten staat centraal en is van superbe kwaliteit. De bediening is buitengewoon vakkundig en attent.

Bij de koffie een keuze uit maar liefst tien soorten thee van het huis Newby. We genieten na van een voortreffelijke maaltijd!