Perzische keuken in trendy stijl

Over de TongEenmaal binnen in restaurant Flavor and Spice vergeet je het rumoer van hartje Eindhoven. Oosterse smaken en een hoofdrol voor de tomaat.

Volledig scherm Aan de wanden van Flavor and Spice hangen zwart-wit foto’s met taferelen uit ­Afghanistan. © Jean Pierre Reijnen

Pal aan de Dommel in Eindhoven ligt restaurant Flavor and Spice. Nog even wennen aan de nieuwe naam van ­Afghani & Zo? Flavor and Spice past volgens eigenaresse Venus­ ­Karim beter bij de uitstraling van dit trendy restaurant met gerechten geïnspireerd op de Perzische keuken.

In 2013 begon Venus Karim als thuiskok om Nederland kennis te laten maken met de Perzische keuken. De vraag naar bestellingen werd zó groot dat het openen van een restaurant in 2015 een logische volgende stap was. Ze blijft ook in het restaurant trouw aan haar filosofie: zo min mogelijk voedsel weggooien. Dat betekent dat er geen uitgebreide menukaart is. Er worden twee soorten menu’s aangeboden, welke maandelijks wisselen.

De kaart



- Take Away & ­Deliveroo. - Hoofdgerechten zijn af te halen á € 17,50. - Voor € 4,- kan een voorgerecht besteld worden. - Alle gerechten kunnen ook vegetarisch besteld worden. Private dininggroepen met een voorkeur voor halal, vegetarische of ­veagan-wensen zijn welkom. Eten wat de pot schaft maandmenu € 17,50. Openingstijden: op dinsdag en woensdag gesloten. Overige dagen is de keuken geopend vanaf 17.00 uur tot de laatste gasten weggaan. - Voor meer informatie: flavorandspice

Binnen vergeet je het rumoer van hartje Eindhoven. Zeker na het hartelijke welkom van de gastvrouw. Het restaurant bestaat uit verschillende ruimtes met elk een eigen thema. Het centrale gedeelte is ingericht met een lange bank en kleurrijke kussens. Zelfgemaakte tafels en een kleine bar van oud hout. Op de bar prijkt een opvallende vergulde Afghaanse windhond.

Via een trap kom je in de ­Afghaanse traditionele woonkamer met een sprookjesachtige Oosterse inrichting met Perzische tapijten, lage banken en tafels. De Family ­dinerkamer/luxury lounge is voor grotere groepen en speciale gelegenheden.

Zwoele zomeravond

We bestellen een Virgin Afghani cocktail, een alcoholvrij drankje van citroen, gember, munt en suiker. Een verfrissend drankje, wat we associëren met een zwoele zomeravond. Een schaaltje met een dip van avocado en sambal en brood komt op tafel. De volle smaak van avocado blijft, ondanks de pittige sambal, uitstekend overeind.

We kiezen ‘Best of Flavor and Spice’, een tafeltje vol voor twee. Op een draaiplateau komen in een koperen schaal diverse gerechten in schaaltjes geserveerd. Lekkere gestoofde kippendijstukjes met een milde tomatensaus. Gestoofde spinazie met prei en rabarber; de rabarber en prei geven een fris zuurtje aan de spinazie. Witte koolsalade met wortel, peer en granaatappelpitjes, gekruid met komijn en kardemom, een aromatische salade. Het gestoofde kalfsvlees is droog en taai. De herfstraap en licht pittige tomaat-uiensaus is niet spectaculair. De gekarameliseerde rijst met saffraan en zure wilde bessen is rul en uitstekend. De rijst met worteljulienne, rozijnen en kardemom is heerlijk zwoel gekruid. Over de stukjes pompoen met tomatensaus en gegarneerd met een lepeltje yoghurt zijn we tevreden. We hebben nu drie gerechtjes met tomaat als belangrijk ingrediënt. Hier ontbreekt de variatie!

Tussen de gerechtjes één schaaltje met korianderchutney, op smaak gebracht met azijn en peper, is scherp en sterk van smaak. De ander gevuld met tzaziki is een stapje richting Griekenland en fris door de Griekse yoghurt, komkommer en knoflook. Het beloofde Naanbrood is vervangen voor Chapati, beide zijn Indiase broodsoorten. Chapati is flinterdun. We scheuren er stukjes af om in de overgebleven saus te soppen.

We drinken er een glas Chileense Sauvignon Blanc Paso del Sol uit 2017. Een alledaagse gemakkelijke droge wijn en ik neem een glas rode wijn Carmenere uit 2017 van hetzelfde huis. Een ronde en soepele wijn.

Quote We hebben nu drie gerechtjes met tomaat als belangrijk ingrediënt. Hier ontbreekt de variatie!

Het is zaterdagavond en het restaurant zit vol. We zien, ondanks dat, dat de bediening voor iedereen de tijd neemt om uitleg te geven over de gerechtjes.

Van de dessertkaart kiezen we de zoetigheden. We krijgen beiden een schaaltje met gesuikerde amandelen, een stukje Turkse baklava en pashmak (Perzische suikerspin). Mijn pashmak is op smaak gebracht met amandelen en vanille. Op het andere bordje is de pashmak op smaak gebracht met pistache. Door de lange wollige draden zien ze er uit als suikerspin en smelt ook zo in je mond maar heeft het ook een structuur van luchtige zetmeel. Baklava wordt bereid met lagen filodeeg, dik ingevet met boter en bestrooid met gehakte pistachenootjes. Na het afbakken gaat er royaal ingekookte suikersiroop over. Baklava hoort een beetje plakkerig, klein beetje knapperig en zoetig vet te zijn. Onze baklava mist deze kenmerken.

We drinken een espresso tot slot. Traditie en trend zijn hier aardig gecombineerd. Bij onze online reservering kregen we een bevestiging met de woorden: ‘Lieve …..dank voor je reservering, van harte welkom’. Onder de rekening staat: ‘Was gezellig! Volgende keer bij jullie en groetjes thuis!’ Dit is maar even om aan te geven hoe de sfeer is bij Flavor and Spice. De bediening is plezierig. De gerechten hebben ons echter niet weggeblazen.