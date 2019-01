Puur en eerlijk eten bij Bistro JAN

Over de TongIn de schaduw van Waalwijks Sint Jan de Doper valt wat te vieren. Voor de eigenaren van Bistro JAN – het derde lustrum: hoera! – maar ook voor hun gasten. Wij komen er in ieder geval goedgeluimd vandaan.

Volledig scherm De jonge bediening is oplettend en attent. © Dolph Cantrijn

Bistro JAN huist in een vijftiende-eeuwse boerderij in het centrum van Waalwijk. Het restaurant is ruim twee jaar geleden drastisch verbouwd. Bovendien hebben eigenaren Manon Sluyter en Maurice van Neijenhof het culinair concept na twaalfenhalf jaar voorzien van een frisse update en De Luwte omgedoopt tot Bistro JAN: een eerbetoon aan de kerk naast het restaurant, Sint Jan de Doper. Houd de kerktoren goed in het vizier om op de juiste plek te geraken of toets op uw navigatie ‘St. Jansplein’ in. Dat voorkomt een zoektocht.

De kaart



- Theaterdiner (aperitief, voor- en hoofdgerecht, koffie of thee) à 21,50 euro. - Bistro JAN heeft een uitgebreide lunchkaart. - Op de dinerkaart variëren de voorgerechten in prijs van 10 tot 18,50 euro, de hoofdgerechten van 19,50 tot 24,50 euro en de nagerechten van 5,75 tot 9,75 euro. - Voor de kinderen is er Jantje’s wereldmenu, met keuze uit verschillende gerechten. - Openingstijden: maandag tot en met zaterdag vanaf 11.30 uur; zondag op aanvraag. - Voor meer informatie: janwaalwijk.nl

We betreden JAN via een gerestaureerde hal, waar we meteen onze jas sen kwijt kunnen. Links in het restaurant staat een grote bar. De ruimte bestaat uit twee delen. In het bistrogedeelte staan op een prachtige houten vloer lichtgekleurde houten tafels, met daarop linnen servetten, en bruinleren stoelen. Door het hoge plafond oogt het ruim. Bielsen stutten de oude muren. De hypermoderne verlichting zorgt voor een opvallend contrast. In het andere gedeelte zijn de tafels gedekt met wit linnen en springt het zwart-wit in het oog.

De oude stal is nu een open keuken, waar chef Maurice en zijn team achter een glaswand aan het werk zijn. We zijn op tijd en kiezen voor een ­bistrotafel.

Knettervers

Van de bediening – vrouw, jong, charmant vrolijk, gehuld in T-shirts met witte stippen – krijgen we een overzichtelijke plastic menukaart op A5-formaat. Als voorgerecht bestellen we een salade Jan en buikspek. Mijn metgezel krijgt een bord salade dat niet onderdoet voor een hoofdgerecht: op knetterverse slasoorten liggen rivierkreeftjes, gerookte zalm, ibericoham, eendenleverkrullen en een hardgekookt eitje. De dressing – op smaak gebracht met truffel – is aangenaam aanwezig. Een uitstekende salade.

Ook over het buikspek niets dan lof. Het vlees met hoisin (zoete saus van sojabonen) en miso (gefermenteerde sojabonen) is smeuïg door het lange garen en stevig door het naderhand onder druk zetten. Een smaakrijkdom met enkele ingrediënten. Gegarneerd met minikomkommer, een flinterdun, krokant schijfje brood, cress en tipjes cocktailsaus is ook dit een voortreffelijk voorgerecht. Brood en boter kunnen apart worden besteld.

Glas

We zien bij steeds meer restaurants dat de wijnkaart ook voldoende keuze biedt om per glas te bestellen. Dat is prettig, omdat een hele fles toch problemen gaat geven met bijvoorbeeld autorijden. We kiezen voor een Castillo de la Mota. De Spaanse verdejo wordt achter de bar ingeschonken. Jammer. Doe dat aan tafel: iets meer werk, maar voor ons is het wel zo fijn te zien dat het daadwerkelijk de bestelde wijn is die in het glas glijdt.

Quote De oude stal is nu

een open keuken, waar chef Maurice

en zijn team achter een glaswand aan

het werk zijn

Als hoofdgerecht komt aan de ene kant kabeljauw op tafel. Een flinke moot – botermals gebakken, gegaard in de oven – op een bedje van gestoofde spinazie, beetgaar gestoomde bospeentjes en een lichtschuimende saus van paddenstoelen. Een fraaie combinatie van krachtige smaken. Mijn keus viel op de zeebaarsfilet, die met een perfect krokant velletje en zacht visvlees op tafel verschijnt. Geserveerd op spaghetti van snijbonen, eryngii (kruisdisteloesterzwam) en een fluwelige rodewijnjus. Bij het hoofdgerecht worden bloedhete, knapperige frieten geserveerd. Wij hebben er nog een schaaltje met french beans (haricots verts) bij besteld, maar dat is eigenlijk ten overvloede.

Zoete verrassing

Ter afsluiting snoepen we van het dessert. Waar in menig restaurant het toetje een sluitstuk is, zorgt de chef hier voor een zoete verrassing door een klassieke tiramisu een geheel eigen stijl mee te geven. De mascarponemousse is op smaak gebracht met Baileys (Ierse likeur) en wordt geserveerd met kleine stukjes savoiardi (Italiaanse lange vingers) eromheen, een mousse van chocolade en moccaschuimpjes. Voor de neus van mijn tafelgenoot verschijnt worteltaart in een laagje ganache (crème voor garnering) van witte chocolade en yoghurt. De smeuïge cake gekruid met kaneel en de stukjes walnoot voor de bite maken dit een machtig, smaakvol dessert.

Onze conclusie na dit diner in hartje Waalwijk: de gerechten zijn stuk voor stuk in balans en met zorg opgemaakt. De jonge bediening die dit alles serveert is oplettend en attent.

Bistro JAN viert deze week zijn derde lustrum. Wat ons betreft mogen er beslist nóg vijftien jaar bij. Wij gaan in ieder geval goedgeluimd de deur uit.