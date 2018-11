Spaanse sfeer bij Doncurado aan de Piushaven

Over de TongBij restaurant Doncurado in Tilburg zijn ze trots op hun Iberische vlees welke rechtstreeks van de boer uit Spanje komt. Dat willen we zeker proeven.

Volledig scherm Bij Doncurado hangen hammen en worsten op verschillende plekken gegroepeerd. Op de achtergrond staat op de muur in grote letters Sabrosa geschilderd, wat betekent: smakelijk. © Dolph Cantrijn

Een populaire hotspot in Tilburg is de Piushaven aan het Wilhelminakanaal. Het gerenoveerde gebied is een aantrekkelijk podium voor allerlei activiteiten geworden. Er is een ruime keuze aan restaurants. Liefhebbers van de Spaanse keuken kunnen terecht bij Doncurado. Met een magnifiek uitzicht op de haven en terras voor de deur, een unieke plek.

- Verschillende tapas de luxe, koud en warm variërend van € 3,- tot € 11,- - Gerechten om te delen en combineren variërend van € 4,- tot € 10,- - Shared dining menu, verrassing van de chef: € 29,- - Openingstijden: maandag gesloten. Door de week vanaf 16.00 uur. Weekend vanaf 12.00 uur. - Voor meer informatie: doncurado.nl

Bij binnenkomst raken we in een prima stemming door de heerlijke geur van aromatische kruiden en knoflook. De ontvangst is allerhartelijkst. De inrichting is stoer. Over het betonnen plafond lopen stalen afvoerbuizen. Op de onbewerkte stenen vloer staan houten tafeltjes met rode stoeltjes, afgewisseld met bartafels en krukken. Een kleine open keuken met ervoor een vitrine en bar vormen het centrum in deze ongecompliceerde Spaanse sfeer.

We bestellen een glas Chardonnay, Viula, Despierto, La Mancha. De kaart is overzichtelijk en bestaat uit een keuze van borrelplanken, shared dining menu’s met de verrassing van de chef en gerechten om te delen en combineren. Bij Doncurado zijn ze trots op hun Iberische vlees welke rechtstreeks van de boer uit Spanje komt. Dat willen we zeker proeven.

We kiezen drie voorgerechten om te delen. Het duurt even maar het wachten wordt beloond. Op tafel komt eerst een blikje gevuld met bestek en piepkleine servetjes. Vervolgens pan con tomaten, stokbrood met een salsa (Spaanse naam voor doorgaans een pittige saus met rauwe ingrediënten) van tomaat. Hoe lekker kan eenvoud zijn. Knapperig warm geroosterd stokbrood met een licht pittig gekruid smeersel van tomaat. Manchego, schijfjes schapenkaas uit La Mancha met vijgenchutney, niets op aan te merken. Goed ingekocht.

We krijgen vegetarische salade in plaats van de bestelde vissalade. De chef zet dit snel recht met een fraai schaaltje met een licht aangemaakte groene salade, gevuld met pulpo (inktvis), zalm, gamba’s en tonijn. Her en der een lepeltje gepureerde rode bieten voor de kleur. Smakelijk en krakend verse vis en sla. We blijven bij de wijn van het aperitief. Een vol en kruidig glas.

We proberen de aandacht te trekken van de bediening om onze volgende gerechtjes te bestellen. Hoewel het restaurant niet helemaal vol zit, lijkt het door de akoestiek rumoerig en druk. Zo gedraagt het personeel zich ook, druk!

Ons tafeltje raakt gevuld voor de volgende ronde tapas. Van het schaaltje Pollo, kippendijen met chorizo, olijven en pikante saus op basis van mayonaise en piment d’Espelette (mild pittige peper uit Frans Baskenland) smullen we van harte. Het vlees is mals, ligt gedrapeerd tussen schijfjes gebakken chorizo, dikke en sappige met tijm, rozemarijn en knoflook gemarineerde olijven. Een heerlijk gerechtje.

De Hamburguesa, een minihamburger met gehakt van Ibericovarken, serranoham en manchego (kaas) is waanzinnig lekker. Het vlees tussen het warme sesambroodje is sappig, de ham en kaas er op zijn mild pittig. Jammer dat ze zo klein zijn!

Enkele in tranches (plakjes) Pluma Iberico, het mooiste gedeelte van het varken, komen op een leistenen bord. Prachtig botermals vlees, vol van smaak. Het vlees is rijkelijk bestrooid met grof zeezout, nét iets te veel, jammer. Voor de garnering liggen drie geroosterde groene jalapeno (middelgrote chilipeper verwant aan de paprika) op het vlees. In een dieprode schaal ligt Pancetta, langzaam gegaard buikspek met een jus van zwarte knoflook en kaantjes en krokante Serranoham. Het spek is krokant van buiten en zacht van binnen en vol van smaak. De krokante kaantjes en Serranoham zijn uitstekend. De zwarte knoflooksaus voegt weinig toe. Het glas rode wijn Vina Herminia Rioja Tempranillo 2017 is donker, fruitig, vol en past uitstekend bij het vlees.

Als zoete afsluiting kiezen we de Tarta de Santiago, amandeltaart met vanille ijs en tarta de queso, cheese­cake met aardbei, chocolade en amandelcrumble. De amandeltaart is heerlijk, bijna een beetje sappig van de boter en amandelen. De cheese­cake wordt geserveerd in een glas. Cheesecake is een compacte massa van een mix van kaas, eieren en suiker. Wil je dit uit een glas lepelen, heb je al snel een associatie met dik vulmiddel. Het eet niet prettig. Het heeft geen smaak. Ook niet met de té fijn gemalen amandelcrumble. De flinters chocolade en aardbeien maken dat niet goed.

Bij een kopje espresso en glaasje Hierbas (Catalaanse anijsdrank) van het huis zijn we het erover eens dat chef Rick van Zundert met uitstekende Spaanse ingrediënten weet om te gaan en ze op Spaanse wijze, no nonsens, te serveren.