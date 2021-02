Spaanse sfeer in huis met tapas van Rico

Over de Tong Zomers uitje naar de Bommeler­waard en het terras van In Petto in Rossum

23 juli Voor een echt vakantiegevoel in eigen land ben je op het terras van Bistro In Petto in Rossum op het goede adres. Het uitzicht over de dijk en Waal is prachtig en in de bistro heerst gezellige drukte met fietsers en wandelaars die een hapje eten of een drankje pakken.