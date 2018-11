St. Severus ziet toe op vakmanschap

Over de TongDe keuken van restaurant ’t Wevershuisje in Gemert levert herkenbaar vakmanschap op. We nemen graag plaats tussen een vaste schare smullers.

Volledig scherm Restaurant ’t Wevershuisje straalt een gezellige en ongedwongen sfeer uit. © Nienke van de Kruijs/Fotomeulenhof

Restaurant ’t Wevershuisje is moeiteloos te vinden aan de rand van Gemert. Het oude en kleine pand kent een lange historie. De naam zegt het al, het restaurant huist in een gerestaureerd wevershuis. De ingang is aan de zijkant. De deur wordt voor ons opengehouden door eigenaar en gastheer Tommie Oppers. Om chef-kok en zus Bo Oppers kun je niet heen, zij groet ons vanuit de open keuken welke pal aan de entree ligt.

De kaart



- De lunchkaart biedt voor elk wat wils van soepen á € 3,75 tot broodjes á € 7,75. - Keuzemenu’s herfst 3 gangen € 24,95. 4 gangen € 26,95. - Verrassingsmenu’s: 3 gangen € 35,50. 4 gangen € 39,50. 5 gangen € 45,00. - Openingstijden: woensdag t/m maandag van 12.00 tot 00.00 uur. De keuken is gesloten van 15.00 uur tot 17.00 uur. - Voor meer informatie: restaurantwevershuisje

Het is nog vroeg in de avond als wij arriveren, de muziek staat knetterhard, we krijgen een tafeltje aan de zijkant aangeboden. Op de rood stenen plavuizen vloer staan gedekte tafeltjes met bruin leren stoelen dicht tegen elkaar aan. Een helder verlichte bar aan de zijkant. Her en der hangen oude foto’s met taferelen uit het verleden. In de hoek, tussen bielsen, kijkt een groot beeld van St. Severus, patroonheilige van de wevers, op ons neer.

Vol vertrouwen

Het restaurant straalt een gezellige en ongedwongen sfeer uit. Al snel raakt elke tafel bezet en is de muziek vervangen voor luidruchtig pratende gasten. Het lijkt op een vaste schare smullers die hier komen. Chef Bo heeft haar opleiding gevolgd op de Cas Spijkers Academie, we bekijken daarom vol vertrouwen de kaart.

De gastheer vertelt honderduit over de historie en de verbouwing van ’t Wevershuisje. Ondertussen krijgen we een amuse in een glaasje, een piepklein rolletje cranberrypaté in een glaasje, een tipje schuim van Pedro Ximenez (Spaanse zoete witte wijn) en gekonfijte gember. Een smakelijke opening.

Quote Chef Bo Oppers heeft haar opleiding gevolgd op Cas Spijkers Academie

Onze voorgerechten zijn een rollade van parelhoen en een vegetarische herfstpastei. De borden maken indruk, al was het om de hoeveelheid. De parelhoen wordt niet helemaal geserveerd zoals op de kaart staat (rollade) maar meer als pulled chicken, (gegaard en uit elkaar getrokken vlees). Neemt niet weg, het vlees van de parelhoen is goed bereid. Gegarneerd met rode bietenschijfjes, komkommer in zoetzuur en groene salade. Enkele druppels acht jaar oude balsamico-azijn geeft nét dat beetje pit. In het glas komt een Californische Chardonnay Grove Ridge uit 2014. Het aroma van appel en ananas blijft bij.

De vegetarische herfstpastei zou als hoofdgerecht zeker niet misstaan. Twee driehoekjes bladerdeeg zijn omgeven door verschillende paddenstoelen in een dikke volle hoog op smaak gebrachte bechamelsaus (roomsaus). Een patent gerecht, iets teveel als voorgerecht.

Bij dit gerecht een Duitse Silvaner, Winzer Sommerach, Valentin 2014 in het glas. Vol met minerale tonen en sprankelend.

De bediening komt vragen of we een pauze willen voor de volgende gang, dat is attent. Behalve attent zijn ze ook bijzonder vriendelijk. Het personeel moet echt tussen de tafeltjes doorwurmen. Botsend contact met tafel en stoel van de gast is onvermijdelijk. Daarom is een goede relatie tussen bediening en gast hier een pré.

St. Jacobsmossel

We gaan door met filet van roodbaars voor mijn gast. Op een bedje van blokjes gestoomde wintergroenten ligt een fraai gebakken moot roodbaars. Het mes glijdt er probleemloos doorheen. Er bovenop prijkt een kort gesauteerde sappige St. Jacobsmossel. De mooie jus op basis van kalf met Pedro Ximenez maakt er een mooi winters visgerecht van. In het glas komt een Spätburgunder Lergenmüller, 2015, een fluweelzachte elegante wijnkeuze van de gastheer.

Aan mijn kant komt gebakken kalfslever. Daar ben ik zeer benieuwd naar. Je komt het nog maar zelden op de kaart tegen. Het vlees is op mijn verzoek rosé gebakken. De lever is top, zacht van binnen, een heel licht korstje en net iets méér gezouten dan je doorgaans doet bij vlees. Een bergje gebakken ui, spekjes en paddenstoelen dekt de lever af. Een delicatesse voor de liefhebber. Een schaal met uitstekende friet komt erbij.

De bediening schenkt hierbij een glas Chianti Valvirginio 2016, rood fruit, zuivere wijn en een fris zuurtje.

Zuidvruchten

Na een korte pauze komen onze desserts. Aan de overkant wordt een mooi opgemaakt bord neergezet met een romige parfait van stroopwafel, afgedekt met een ministroopwafeltje en mousse van karamel. Lekker hoor!

Bij mij komt in een weckpotje tutti frutti met vanille en boerenjongensroomijs. Allemachtig, wat een toet. Prima zuidvruchten en lekker ijs, maar wel véél.

Met een kopje espresso voor ons leunen we voldaan achterover. De keuken levert herkenbaar vakmanschap op. De bediening is plezierig. Je krijgt hier waar voor je geld.