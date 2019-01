Teleurgesteld verlaten we Leende

Over de TongIn ‘Gezonddorp’ Leende voelt de brasserie van De Scheuter historisch aan. Over het menu valt wat aan te merken.

Waar de kerk staat, is een restaurant nooit ver weg. Ook niet in het dorpscentrum van Leende waar Restaurant-Brasserie De Scheuter ligt. Zo’n 350 jaar geleden was De Scheuter een combinatie van bakkerij en herberg. Een scheuter is de naam van de inschieter van brood in de oven.

De entree is prachtig gemoderniseerd met een glazen pui. Bij binnenkomst is rechts het restaurantgedeelte, links de Brasserie. Er is geen ontvangst bij binnenkomst. De tafels in het restaurant zijn nog leeg. In de Brasserie drinken een aantal gasten een borrel aan de bar. Die richting trekt ons méér aan. Hier voelen we iets van de jarenlange historie. De zware houten toog, de houten tafels en caféstoelen op de plavuizen vloer zijn van een degelijkheid die nog honderd jaar meekunnen. De wanden boven de leren banken achterin zijn afwisselend warm rood en donker getint. We vragen aan de ober achter de bar of een tafel in de Brasserie beschikbaar is in plaats van het restaurant. Dat is geen probleem.

Hier in De Scheuter hebben Louis en Thea van Engelen een 43-jarige staat van dienst. Chef Frank ­Mewissen staat sinds 2 jaar achter het fornuis.

Leende is op de kaart gezet met het project ‘Gezonddorp’. De Leendenaar bleek niet zo goed te scoren op het gebied van gezondheidsrisico. De sportarts en huisarts uit het dorp introduceerden een LCHF-dieet, low carb, high fat. Oftewel weinig koolhydraten, veel (gezonde) vetten. Het project sloeg in als een bom en Leende verloor in korte tijd massa’s kilo’s aan gewicht. De Scheuter speelt daar handig op in door op het krijtbord een 3 gangen ‘low carb, high fat’-menu aan te bieden. Na de calorierijke feestdagen heb ik daar wel oren naar. Mijn gast denkt er anders over, de wintergerechten lonken op de kaart.

Onze tafel wordt gedekt met een papieren placemat en bestekzak. Het bestek is niet helemaal schoon. Aan één vork zit de spinazie van de voorganger nog gekleefd. Met excuses van de jonge studentikoze ober krijgen we een schone vork.

Mijn gast heeft gerookte eend besteld en krijgt op 2 tranches (plakken) eendenham, enkele in blokjes gesneden wildpaté. Er omheen wat toefjes groene sla en tipjes cranberrysaus. De ham is goed. De bij 1 en 1 cm kleine blokjes paté zijn goed gesneden. Pretentieloos en prefab.

Ik start met het 3 gangen gezond menu. Op enkele waterig smakende tranches zalm liggen een paar lepeltjes nattig lichtzure tartaar van zalm. Het bord is gegarneerd met salade, lepeltje crème fraîche en Parmezaanse kaas. Dit kan écht beter. We drinken er een glas Italiaanse chardonnay bij Oropasso, Garganena, een goed glas, bloemig en hints van geel fruit.

Klompje vlees

De hazenbout komt aan de overkant op tafel en ziet er goed uit. In een schaaltje apart de wildpeper. De zacht gegaarde hazenbout is goed op smaak en rust op een bedje van aardappelpuree, rode kool, haricoverts, bleekselderij en beukenzwammetjes. De wildpeper is sappig en vol. Het in rode wijn gestoofd peertje ontbreekt niet. Een prima hoofdgerecht. Bij mij komt runder entrecôte. Geserveerd op aardappelpuree, haricoverts, doperwten, bleekselderij. Ik krijg een klompje – het lijkt wel afsnijdsel van het laatste stuk – vlees. Met een even grote hoeveelheid vet er aan. Met mijn gekarteld mes kom ik er niet doorheen. Ook een tweede mes met méér kartels krijgt het vlees met dikke pezen niet gesneden. De waterige jus wat salsa verde zou moeten zijn en de klont roomboter, wat knoflookboter zou moeten zijn volgens de kaart, maken het gerecht niet aantrekkelijker.

Met kritiek begeef ik me op glad ijs. Op de vraag van de gastvrouw of alles naar wens is, antwoord ik dat ik het vlees ronduit abominabel vind. ,,Dan had u het terug moeten geven”, is het antwoord. Ik ben van mening: de chef mag dit niet eens meegeven uit de keuken! Mijn hoofdgerecht is een flop. We spoelen onze teleurstelling weg met een glas Italiaanse Neropasso Veneto, een mooie volle wijn met veel rood fruit.

De dessertkaart is bescheiden. Mijn gast kiest voor het kaasplateau. Dat ziet er goed verzorgd uit met diverse kaassoorten, kletsenbrood en verse vijgen. Voor mij staat lauw warm gebak met kersen en vanille ijs op het menu. Het gebak heeft méér weg van clafoutis (beslag van eieren, bloem, melk en kersen uit de oven). Een bal ijs en rode vruchtensaus er bovenop gedrapeerd. Het ‘gebak’ is melig en flauw van smaak.

Conclusie van onze avond bij De Scheuter: de bediening doet zijn best. We zouden graag schrijven: goed gekookt maar hier is iets mis. De chef heeft zijn avond niet gehad. Over een gezond menu hebben wij een ander idee. Jammer van zo’n magnifieke ­locatie. Dat moet naar ons idee ­ánders kunnen.