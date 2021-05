Over de Tong De binnentuin van Eetcafé de Toren, een magnifieke lunchplek

6 mei Heeswijk-Dinther is zo’n typisch Brabants plaatsje waar de aangename dorpse sfeer voelbaar is. Vlakbij de kerk is natuurlijk de dorpskroeg te vinden, van oudsher dé ontmoetingsplaats voor het laatste nieuws. Juist die dorpskroeg is een eigentijds eetcafé geworden, De Toren.