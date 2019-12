Vormgever Eric Schreurs zorgt ervoor dat de krant er aantrekkelijk en toegankelijk uitziet

De voorpagina wordt pas ‘s avonds gemaakt. Dan is duidelijk wat het nieuws van die dag is. Samen met de chef eindredactie en vormgeving kijkt Eric naar het aanbod van foto’s en verhalen. Soms is het een race tegen de klok als de deadline nadert. Dat kan stress opleveren. Toch kun je dat grotendeels voorkomen, aldus Eric. ,,Je weet van tevoren dat het laat kan worden bij een belangrijke voetbalwedstrijd. Je zorgt er dan voor dat alles klaarstaat, zodat je op het laatste moment dé foto van de wedstrijd kunt kiezen.”



Waar voldoet een goede voorpagina aan? Dat hangt af van verschillende factoren. ,,Allereerst kijken we naar de sfeer van de pagina. Is er groot nieuws zoals een aanslag? Of hebben onze journalisten zelf een groot verhaal geschreven? Dan moet de voorpagina urgentie uitstralen. Dat kun je bereiken door een goede combinatie van typografie en beeld. Toen in Brabant deze zomer de warmste temperatuur ooit werd gemeten, kleurde onze voorpagina felrood. De kop luidde: ‘Brabant de heetste’. Dan weet je direct waar het over gaat. Bij een sportvoorpagina zorgen we er juist voor dat de uitstraling actief is. Met levendige kleuren en een goede, actieve foto.”