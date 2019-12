Zo zorgen wij ervoor dat je de hele dag door op de hoogte blijft van het laatste nieuws

Over onsIn ‘Over ons’ geven wij de lezer een kijkje achter de schermen bij het Brabants Dagblad. Welke keuzes maken wij als redactie, en welk verhaal schuilt er achter een verhaal van onze verslaggevers? Deze keer een interview met Tom van der Meer. Hij is werkt op de onlineredactie en zorgt ervoor dat bd.nl up-to-date is.

Het Brabants Dagblad krijgt er online steeds meer lezers bij. Om te beginnen wat cijfers op een rijtje. bd.nl wordt dagelijks door ruim 200.000 mensen bezocht, de app trekt ongeveer 40.000 bezoekers per dag. Zo’n 130.000 mensen krijgen pushberichten op hun telefoon. En 125.000 mensen ontvangen een nieuwsalert op hun desktop of laptop. Bijna 180.000 mensen volgen het Brabants Dagblad op Facebook en op Instagram heeft de krant 17.000 volgers. En het online bereik van de krant neemt alleen nog maar toe.

Ook de onlineredactie is de laatste jaren flink gegroeid. In 2018 is de redactie Zuid ontstaan, toen het Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad en BN DeStem besloten om online hun krachten te bundelen. Een team van 19 redacteuren is 24 uur per dag en zeven dagen per week beschikbaar om het laatste nieuws op alle kanalen van het Brabants Dagblad te publiceren. Tom van der Meer is een van deze redacteuren.

Ik mis de hectiek op deze dynamische redactie. Is het altijd zo rustig?

,,Als er groot nieuws is, heerst hier zeker hectiek. Maar over het algemeen is het rustig, iedereen heeft namelijk een eigen taak. Ik ben vandaag de dagchef en overleg met de chefs van andere redacties over de nieuwsitems van die dag. Staan er belangrijke dingen op de agenda? Waar zijn de verslaggevers mee bezig? Daarnaast let ik op de binnenkomende e-mails en de telefoontjes. Een presentator houdt zich bezig met de presentatie van de website. Welk artikel komt op welke plaats? Is iets belangrijk? Dan krijgt het een mooie plek op de website en in de app en wordt het op Facebook gepost. Dan zijn er ook nog drie verslaggevers, zij schrijven alleen maar artikelen voor de site. En er is ook nog een video-afdeling, want video’s worden steeds vaker bekeken. We werken in verschillende ploegen. De eerste redacteur begint om 06.00 uur ‘s ochtends. De laatste trekt om 01.00 uur ‘s nachts de deur achter zich dicht. Maar ook ‘s nachts zijn we bereikbaar als dat nodig is.”

Overleggen jullie vaak met elkaar?

,,Jazeker, eigenlijk doorlopend. Er komt een constante stroom van nieuws op je af, van ernstige ongevallen tot persberichten. Als we twijfelen of iets geschikt is voor de site, overleggen we met elkaar. Zo kijken we bijvoorbeeld kritisch naar foto’s van ongelukken. We willen absoluut geen slachtoffers in beeld, of een wit laken. En als er een busje met een duidelijk herkenbaar logo bij het ongeval betrokken is, wil je dat ook niet in beeld hebben. Het zou verschrikkelijk zijn als de buurvrouw via onze site erachter komt dat haar buurman een ernstig ongeluk heeft gehad. Met dit soort dingen gaan we zorgvuldig om.”

Je had het net over een constante stroom van nieuws. Hoe houd je overzicht?

,,Er zijn inderdaad veel verschillende nieuwskanalen. Het politienieuws komt via P2000, waar alle meldingen voor hulpdiensten op staan. Dan hebben we nog Twitter, Facebook, persberichten via de mail, nieuwsbrieven, eigen nieuws en ga zo maar door. Gelukkig kunnen we deze stroom aan nieuws wel enigszins reguleren. Zo gebruiken we crowdtangle, een soort van filter voor social media. Wordt er vaak gesproken over een bepaald onderwerp? Dan krijgen we een melding. Post een wijkagent of een bekende sporter uit ons gebied iets online en reageren mensen daar veel op? Wij worden dan ook op de hoogte gebracht. En als het de moeite waard is, maken wij er een bericht van.”

Hoe belangrijk zijn social media?

,,Via social media kun je mensen makkelijk en snel bereiken. En het werkt ook andersom, wij zijn ook op een laagdrempelige manier te bereiken. Een groot deel van onze bezoekers komt nog altijd via social media zoals Facebook en Twitter op onze site terecht. Je ziet welke artikelen het goed doen en veel gedeeld worden.”

Kun je ook nog op andere manieren zien welke artikelen goed gelezen worden?

,,Hoeveel mensen een artikel bekijken, weten we al een tijdje. Er hangen op onze redactie televisieschermen waarop verschillende data te zien zijn. Bijvoorbeeld welke artikelen op dit moment het beste gelezen worden. Maar we weten tegenwoordig nog veel meer. Er is een algoritme ontwikkeld voor het leesgedrag online. Hoe lang wordt een artikel gelezen en wordt het daarna gedeeld? Klikken de lezers nog verder op andere verhalen? En we zien of iemand een regelmatige bezoeker is of via social media toevallig op onze site is beland. Alle informatie is anoniem maar deze cijfers zijn wel leerzaam voor ons. Haken veel mensen na de eerste alinea af? Dan moet het intro van het artikel misschien herschreven worden. Natuurlijk zijn deze data niet leidend, we gebruiken nog altijd ons journalistieke verstand.”

Zijn er verschillen tussen een krantenartikel en een online-artikel?

,,In de krant ziet de lezer veel meer verschillende elementen. Een kop, foto, intro, tussenkopjes en citaten en je weet hoe lang een artikel is. Aan de hand van de presentatie kan hij beoordelen of hij het artikel interessant vindt. Online is dat niet zo. De lezer zit alleen een kop en een foto. Het moet meteen duidelijk zijn waar het artikel over gaat. De kop moet helder zijn, maar ook prikkelen om verder te lezen. Daarom is de kop bij een online artikel ook vaak wat langer.”

Wat wordt vaak gelezen op bd.nl?

,,Dat is heel verschillend. 112-nieuws blijft het goed doen, vooral onder een jonger publiek. Maar ook artikelen over nieuwbouw, nieuwe winkels of horeca in het stadscentrum en nieuws over wegen is populair. Ook shownieuws doet het goed. Alles over André Hazes wordt bijvoorbeeld gretig gelezen. Daarom is het belangrijk om op de site een goede mix aan te bieden. In onze etalage, de eerste vijf artikelen die te zien zijn, wisselen we nieuwsverhalen af met achtergrond of luchtig nieuws.”

Wat is belangrijker, snelheid of betrouwbaarheid?

,,Betrouwbaarheid gaat voor snelheid natuurlijk. Maar snel zijn is toch ook belangrijk. Als je een nieuwsbericht als eerste online post, gaan meer mensen jouw bericht delen. En zo wordt het bereik weer groter. Maar gelukkig draait het op onze redactie niet om snel scoren. We willen niet alleen veel bezoekers trekken, maar vooral mensen aanspreken. Dat ze niet alleen dat ene korte nieuwsbericht lezen, maar ook nieuwsgierig worden naar andere artikelen. Bijvoorbeeld een van onze premium-artikelen. ”

Wat houdt premium in?

,,Sommige artikelen hebben het label premium, te herkennen aan een geel blokje in de rechterbovenhoek. Deze premium-verhalen zijn betaalde artikelen. Per maand kun je drie van dit soort artikelen gratis lezen. Daarna wordt lezers gevraagd om een abonnement af te sluiten of hun abonneenummer te koppelen aan hun account. De verhalen die we op premium zetten, zijn alleen bij onze eigen titels te lezen. Vaak exclusieve verhalen waar bijvoorbeeld wat meer werk in is gestoken en waar duiding wordt gegeven aan het nieuws. De artikelen waar we trots op zijn. Voor deze achtergrondverhalen, analyses of interviews is serieus werk verricht. Dat kan online ook niet gratis blijven. Gelukkig merken we dat steeds meer mensen bereid zijn te betalen voor journalistiek.”

Wat doen jullie als er iets groots gebeurt?

,,Als er bijvoorbeeld een grote brand uitbreekt, plaatsen we het artikel prominent bovenaan de site. Dit artikel wordt zo lang als nodig voorzien van updates van verslaggevers en fotografen ter plaatse. Zij maken foto’s en video’s en houden het laatste nieuws in de gaten. Maar ook belangrijke tweets worden in het artikel verwerkt. Als iets echt heel groot is, maken we een liveblog. Lezers kunnen dan live meelezen wat er allemaal gebeurt. Als de brand geblust is, houdt het nieuws niet op. Om alle nieuwsberichten te bundelen, maken we een dossier.”

Heeft online journalistiek de toekomst?

,,Ja, daar ben ik echt van overtuigd. Krantenlezers zijn over het algemeen wat oudere mensen maar ons online publiek is een stuk breder. Jong, oud, mensen die al jaren in de regio wonen of juist mensen die buiten Brabant wonen, ze weten ons allemaal online te vinden. Er zijn ook altijd nieuwe ontwikkelingen. We hebben tegenwoordig verschillende podcasts over verschillende onderwerpen. Van nieuws, sport tot achtergronden. Zo hebben we interessante podcasts over PSV en drugscriminaliteit. Je kunt ze beluisteren op een moment dat jou uitkomt. Maar ook video wordt steeds belangrijker. Op de onlineredactie ben je niet alleen met schrijven bezig en dat maakt het werk afwisselend en dynamisch.”