1 op de 8 sporters slachtoffer seksuele intimidatie; maatregelen nodig

Vier procent van de bijna 2000 sporters tussen de 18 en 50 jaar geeft aan ernstige vormen van seksueel misbruik te hebben meegemaakt, zoals aanranding en verkrachting. Daarbij worden medesporters in meer dan veertig procent van de gevallen als dader aangewezen. Driekwart van de slachtoffers is jonger dan 16 jaar tijdens de eerste ervaring met seksuele intimidatie.



Sporters met een beperking, LHBT-sporters, sporters met een migratieachtergrond en jonge topsporters hebben een verhoogde kans op ervaringen met seksuele intimidatie en misbruik.



De Vries noemt de onderzoeksresultaten onthutsend. ,,De cijfers spreken voor zichzelf. Vaak zijn de slachtoffers jonger dan 16 jaar. Dit is een zeer ernstig probleem waar we met grote urgentie aan moeten werken en niet éénmalig nu even."