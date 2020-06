112-storing: overheid reageerde chaotisch, invloed op 3 sterfgevallen blijft onduidelijk

RapportDe overheid was slecht voorbereid op de grote landelijke 112-storing bij KPN van vorig jaar juni. Dat concluderen de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de Inspectie Justitie en Veiligheid en Agentschap Telecom vanmiddag in een gezamenlijk rapport. Hoewel er drie burgers overleden, is niet vast te stellen of dat het gevolg van de storing is.

De storing van 24 juni vorig jaar was de grootste ooit: voor het eerst kon iedereen in Nederland de hulpdiensten niet bereiken. Klanten van KPN konden nagenoeg niet meer bellen, de 112-alarmcentrale was onbereikbaar, het landelijke servicenummer van de politie (0900-8844) was uit de lucht. Toevalligerwijs kampte noodberichtendienst NL-Alert op hetzelfde moment met een andere storing. Gevolg was dat veel Nederlanders de berichten die hen snel over de storing moesten informeren pas veel later kregen. Ook ontvingen veel mensen NL-Alerts die bedoeld waren voor andere veiligheidsregio's.

Drie mensen kwamen tijdens de storing te overlijden. Causaal verband met de storing kan echter niet worden aangetoond: ‘Of de vertraagde start van de ambulancezorgverlening van invloed is geweest op het overlijden van de betrokkenen is door de IGJ niet vast te stellen’, schrijft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in het rapport. Volgens de ambulancediensten zelf arriveerden ambulances ‘binnen de normtijd en conform protocollen.’

Chaotische communicatie

De storing werd veroorzaakt door een verborgen fout in KPN’s software waardoor 112-telefoontjes niet langer goed doorgeleid werden. KPN claimt het onderliggende probleem te hebben aangepakt, iets dat Agentschap Telecom in het onderzoeksrapport bevestigt.

Volgens de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJV) verliep de communicatie aan Nederlanders ronduit chaotisch. Zowel bij het ministerie van Justitie en Veiligheid en veel veiligheidsregio’s ontbreekt de ‘kennis’ van ‘richtinggevende documenten’ die gaan over de aanpak van de crisis bij onbereikbaarheid van 112.

Het ontbrak bovendien aan ‘directe regie’ van het departement op de communicatie richting Nederlanders tijdens de crisis. Zo wachtte het ministerie ‘te lang met het verzorgen van een landelijk uniforme boodschap met informatie over de storing en het advies dat burgers zich bij nood konden melden bij politiebureaus en brandweerkazernes’. Er lagen geen draaiboeken die voorzagen in de ‘aanpak van een landelijke onbereikbaarheid van het alarmnummer 112 en een landelijke telefoniestoring’.



Al met al was het improviseren geblazen voor zorgorganisaties en ambulancediensten, stellen Agentschap Telecom, de IGJ en IJV. ,,Met veel vindingrijkheid heeft men problemen adequaat opgelost.” Dat deden huisartsenposten onder meer door alternatieve telecommunicatiemiddelen te gebruiken door extra personeel in te zetten. Tegelijkertijd was dat dus overbodige energie, luidt het harde oordeel van de onderzoekers. ,,Een groot gedeelte van het improviserend vermogen had in deze crisis niet aangesproken hoeven te worden omdat er al beleid voor handen was.”

Volledig scherm Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) geeft vorig jaar juni tekst en uitleg over de grote 112-storing © ANP

‘Kans op herhaling geminimaliseerd’

De drie instanties doen in het rapport meerdere aanbevelingen om de impact van een volgende storing flink te beperken. Zo moet het ministerie van Veiligheid en Justitie zowel de hele 112-keten als NL-Alert continu laten testen en monitoren, stelt het Agentschap Telecom. Nu gebeurt dat slechts deels. En bij een nieuwe aanbesteding dient niet enkel naar de techniek van 112 te worden gekeken, maar ook naar alles eromheen.



De Inspectie Justitie en Veiligheid wil dat het ministerie, politie en de 25 veiligheidsregio's zorg dragen ‘voor een gezamenlijke nadere uitwerking van beleid op onbereikbaarheid van alarmnummer 112'. Documenten en procedures moeten niet alleen geïmplementeerd worden door overheden: ,,Zorg dat het personeel daarmee bekend is.”

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie) laat weten dat de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) van de politie het ‘operationeel draaiboek’ heeft aangepast aan een ‘dergelijk scenario’. Het Agentschap Telecom concludeert in het rapport verder dat KPN eveneens een aantal belangrijke maatregelen heeft genomen, waardoor de kans op herhaling ‘geminimaliseerd is’. Al constateert het agentschap ook dat storingen met een dergelijke impact niet altijd ‘te voorzien en te voorkomen zijn’.