120 miljoen euro voor aardgasvrije huizen in 27 gemeenten

De bewindsvrouw heeft het budget van 85 miljoen euro voor het aardgasvrij maken van huizen verhoogd naar 120 miljoen euro vanwege het grote aantal aanvragen. Daarvoor heeft een deel van het budget van volgend jaar naar voren gehaald.



Door dat extra geld kunnen 27 gemeenten in plaats van de eerder gemelde twintig al dit jaar aan de slag met verduurzamingsprojecten. De bedragen die de uitgekozen gemeenten ontvangen, lopen uiteen 'van een paar ton op Vlieland tot 7 miljoen in Purmerend', aldus een woordvoerder van het ministerie. In totaal hadden 74 gemeenten een aanvraag gedaan.



In het regeerakkoord staat dat tegen het einde van de kabinetsperiode 30.000 tot 50.000 bestaande woningen per jaar aardgasvrij moeten worden gemaakt. Voor nieuwe woningen wordt aardgasvrij de norm, tenzij dat tot grote vertragingen van nieuwbouwprojecten leidt.