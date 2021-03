50Plus hevig teleurgesteld: van vier zetels naar één ‘door gedoe van afgelopen weken’

Dat 50Plus zetels zou inleveren, was door de peilingen voorspeld. Maar dat Liane den Haan volgens de eerste exitpoll slechts één zetel weet binnen te slepen, is voor de nieuwe lijsttrekker een bittere pil. Haar vooruitzichten in de ruziënde partij zijn onzeker.

Den Haan reageert teleurgesteld. Ze wijt haar verlies aan ‘het gedoe van afgelopen weken’. ,,Er is onnodig veel verwarring gecreëerd over ons verkiezingsprogramma’’, zegt ze in een eerste reactie.

De voormalig directeur van ouderenorganisatie ANBO trad in oktober aan als partijleider van 50Plus. In die partij heerst al jaren ruzie. Vorig voorjaar leidde een conflict tot een diepe crisis, waarna het volledige partijbestuur opstapte, inclusief partijleider Henk Krol. In de peilingen kelderde 50Plus toen in één klap van tien zetels naar één.

Vorige week bleek dat het nog steeds hevig rommelt binnen de partij. Live op Radio 1 gelastte Den Haan de nummer 3 op de kieslijst, Ellen Verkoelen, zich terug te trekken. De twee bleken niet met elkaar te praten omdat Verkoelen het niet eens is met de koers van Den Haan.

Pensioenleeftijd twistpunt

Grootste twistpunt binnen de partij is de pensioenregeling. Onder voorganger Henk Krol maakte de ouderenpartij zich altijd hard voor een AOW-leeftijd van 65 jaar. In het verkiezingsprogramma staat nog steeds dat de partij een volledige AOW-uitkering op 65-jarige leeftijd wil. Maar Den Haan is het eens met de leeftijd van 67 jaar die is afgesproken in het pensioenakkoord tussen de overheid en sociale partners.

Om schoon schip te maken binnen de partij, wil zij Verkoelen en andere tegenstanders binnen de partij ‘zo snel mogelijk weg’ hebben, zei ze vorige week.

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Bekijk al onze video’s over de verkiezingen in onderstaande playlist:

Volledig scherm Bij Op1 zaten oud 50+-lijstrekker Henk Krol en de nieuwe lijsttrekker van 50PLUS, Liane den Haan, en de twee gingen hard tegen hard. © Videostill

Volledig scherm Lijsttrekker Liane den Haan van 50PLUs bracht eerder vandaag haar stem uit bij een stembureau in zorgcentrum ’t Oude Landt in Woerden © ANP