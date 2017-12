50Plus wil referendum over aflosboete voor huizenbezitters

Juffen en meesters gaan weer staken, maar heeft het zin?

14:25 De acties in het primair onderwijs lijken in een impasse geraakt. Minister Slob blijft zijn boodschap herhalen: leraren, jullie krijgen er echt niets meer bij. Basisscholen, leraren en onderwijsbonden houden vol: wij blijven actievoeren totdat we 1,4 miljard euro krijgen. Wat heeft staken nog voor zin?