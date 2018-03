Aan ‘nee’ wil Ollongren niet denken

Kunt u zich voorstellen dat Nederlanders er moeite mee hebben dat de geheime diensten straks onbeperkt telefoons en computers mogen aftappen?

,,Ik vind het belangrijk dat mensen weten dat dát dus niet mag. De diensten mogen niet zomaar informatie van onschuldige Nederlanders onderscheppen. Je moet je voorstellen: er is sprake van dreiging, bijvoorbeeld uit het buitenland. De diensten gaan dan zoeken naar contacten tussen die plek en Nederland. Alles wat niet relevant is, wordt eruit gefilterd en gewoon weggegooid. Daar zitten dus geen mails bij van onschuldige burgers, van u of van mij. De geheime diensten zijn daar totaal niet in geïnteresseerd.”



Waarom is het nodig om de bevoegdheden van de geheime diensten uit te breiden?

,,Nederland kent dreiging: terrorisme, economische spionage, digitale aanvallen. De technologie is enorm veranderd sinds 2002, het jaar waarin de vorige inlichtingenwet werd ingevoerd. In die tijd was internet nog maar net in opkomst. De diensten mogen nu al ongericht informatie uit de lucht halen. Als het uit de ether kan worden geplukt, dan doen ze dat. Maar nu gaat alle informatie via de kabel, omdat we met smartphones communiceren via apps, we gebruiken wifi-hotspots. De diensten mogen nu niet ongericht aftappen van de kabel, daarom is een moderne wet nodig.”



De smartphone bestaat al heel lang. Het is toch niet zo dat diensten nu niet via de kabel aftappen? Dan zijn we al jaren zeer kwetsbaar.

,,Dat doen de diensten alleen als ze een persoon of instelling op de korrel hebben van wie dreiging uitgaat. Dan mogen ze, het moet natuurlijk wel proportioneel zijn, gericht gaan hacken of anderszins afluisteren. Ook als die informatie op zijn computer of smartphone staat. Maar ongericht aftappen mag nu niet op de kabel, alleen via de ether.”