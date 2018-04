Aanpassing van de Wiv is pr-stunt

Politieke partijen blijven in hun maag zitten met het raadgevend referendum. Het kabinet mag een ‘nee’ van de kiezer naast zich neerleggen. Dat doet het ook, maar tegelijkertijd probeert het kabinet te doen alsof het tegemoet komt aan de tegenstanders. Dat is nu bij de aanpassingen van de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv) niet anders. Met wat cosmetische aanpassingen beweren ministers met droge ogen dat ‘recht is gedaan aan de bezwaren’.



Wie goed leest wat er nou precies verandert aan de Wiv, ziet dat het in de praktijk eigenlijk niets uitmaakt. Zo komt er een beleidsregel dat de nieuwe mogelijkheid om dataverkeer op de kabel grootschalig af te tappen ‘zo gericht mogelijk’ zal worden ingezet. Maar dat was al zo. Voordat informatie wordt gedeeld met ander landen, moet er een zogeheten wegingsnotitie komen die aangeeft of het veilig is die gegevens te verstrekken. Maar dat was in de oorspronkelijke wet ook al zo, behalve dat er voor sommige landen nog zo’n notitie moet worden opgesteld. Ook zegt het kabinet dat informatie niet meer in alle gevallen drie jaar zal worden opgeslagen, maar dat kan nog steeds.



Het kabinet had voor 21 maart nog goede redenen om de Wiv ongewijzigd te laten. Alle argumenten van de tegenstanders werden gepareerd. Als het kabinet lef had, had het nu tegen de kiezers gezegd: we hebben u gehoord, maar we blijven achter onze wet staan omdat we het belangrijk vinden dat onze veiligheidsdiensten meer armslag krijgen in het opsporen van terrorisme en criminaliteit. Maar in plaats daarvan doet het net alsof het iets verandert zonder dat dat wezenlijk gebeurt. Dat was na het raadgevend referendum over het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne ook al zo toen er op een apart vel nog eens werd uitgelegd wat er níet in het verdrag stond. Dit gebeurt louter uit angst dat kiezers zich boos van je afkeren. De aanpassingen van de Wiv zeggen meer over hoe druk de coalitie is met de eigen beeldvorming dan over de inhoud.