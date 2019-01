Aantal Britten dat Nederlander wordt in vier jaar vertienvoudigd

Het aantal Britten dat zich tot Nederlander laat naturaliseren is in vier jaar tijd bijna vertienvoudigd, waarschijnlijk vanwege de brexit. Hun aantal steeg van 19 in 2015 tot 169 in de eerste elf maanden van 2018. Voor de Britten is het een ingrijpende stap: ze geven in de meeste gevallen hun eigen nationaliteit op.

In de cijfers van de laatste vier jaar lijkt het effect van de naderende Brexit goed waarneembaar. Het aantal naturalisaties klom van 19 (2015) naar 41 (2016) naar 125 (2017) naar 169 (tot en met november 2018). Het aantal Britten dat afgelopen december voor het Nederlanderschap koos, is bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) nog niet bekend, maar het totaal over 2018 komt dus nog hoger uit.

Veel van de 46.000 Britten die in Nederland wonen en/of werken hebben geen idee wat hun status in ons land is nadat de brexit eenmaal een feit is, vooral als de deal die premier Theresa May met de Europese Unie sloot niet door het Britse Lagerhuis komt. Door een Nederlands paspoort te nemen en hun Britse in te leveren, zijn ze van die onzekerheid af.

Mensen kunnen behalve via naturalisatie ook door optie Nederlander worden. Dat is makkelijker en gebeurt veel vaker. Hierbij gaat het om mensen die op een bepaalde manier al een band met Nederland hebben, bijvoorbeeld omdat ze hier geboren zijn of een Nederlandse ouder hebben. Ook het aantal Britten dat via optie een Nederlands paspoort krijgt, stijgt sterk. In 2017 werden 1128 Britten via deze weg Nederlander, terwijl dat er in 2010 nog maar 140 waren, blijkt uit CBS-cijfers.

Ingrijpend proces

Bij naturalisatie heeft iemand van nature geen Nederlandse achtergrond. Het is een extra ingrijpend proces, omdat Nederland in principe eist dat iemand die deze stap zet, zijn andere paspoort inlevert. Dat betekent dus dat ze niet meer mogen stemmen in hun vaderland, om maar wat te noemen. Naturalisatie wordt afgesloten met een speciale ceremonie, waarin iemand een verklaring van verbondenheid met zijn of haar nieuwe land aflegt.

Volledig scherm Sjoerd Sjoerdsma (D66) wil een dubbele nationaliteit mogelijk maken voor Nederlandse Britten en Britse Nederlanders. © ANP

Ook Nederlanders in Groot-Brittannië (dat zijn er 100.000) die zich gedwongen zien een Brits paspoort te nemen, raken in de meeste gevallen hun Nederlandse paspoort kwijt. D66 is bezig met een noodwet, die ervoor moet zorgen dat Nederlandse Britten en Britse Nederlanders deze ingrijpende keuze bespaard blijft. Zij moeten voorlopig een dubbele nationaliteit kunnen krijgen, vindt D66.

Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma noemde de brexit deze week in NRC Handelsblad ‘een unieke situatie die om unieke maatregelen vraagt’. „De chaos in het Britse parlement wordt alleen maar groter en een harde brexit komt met steeds grotere sprongen dichterbij”, zei Sjoerdsma. „Daardoor staat het leven van Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk op losse schroeven. Dat mogen we niet laten gebeuren. Er moet nu een vangnet komen.”

Minister Stef Blok (VVD, Buitenlandse Zaken) lijkt vooralsnog echter weinig voor het D66-plan te voelen. Blok vindt het toestaan van een dubbele nationaliteit ingrijpend en niet nodig. Nederland wil dubbele paspoorten zoveel mogelijk voorkomen, omdat die integratie in de weg zouden staan.